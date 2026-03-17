< sekcia Zahraničie
Vzniká výbor pre nastolenie spravodlivosti v Iráne
Na čele výboru bude stáť iránska právnička a laureátka Nobelovej ceny za mier za rok 2003 Šírín Ebádíová.
Autor TASR
Teherán 17. marca (TASR) - Syn posledného iránskeho šacha Rezá Pahlaví oznámil v pondelok vytvorenie výboru, ktorý má pripraviť právny rámec na vyrovnanie sa so zločinmi súčasného režimu v prípade politickej zmeny v Iráne. Na svojom webe o tom informoval francúzsky denník Le Monde, píše TASR.
Pahlaví v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že výbor má pripraviť základné pravidlá pre budúcu „komisiu pravdy a spravodlivosti“. Tá by sa mala zaoberať objasňovaním porušovania ľudských práv a zabezpečením spravodlivého prístupu počas prípadného obdobia prechodu k demokracii.
Na čele výboru bude stáť iránska právnička a laureátka Nobelovej ceny za mier za rok 2003 Šírín Ebádíová. Ako členovia výboru budú pôsobiť Iránci žijúci v exile: spisovateľ a ľudskoprávny aktivista Iraj Mesdaghi (Švédsko), aktivistka a právnička Leyla Bahmanyová (USA) a právnik a filozof Afshin Elian (Holandsko). Podľa Pahlavího predstavujú „štyri generácie iránskych expertov“.
Pahlaví, ktorý žije v exile v USA, sa dlhodobo prezentuje ako jedna z možných alternatív na vedenie Iránu v prípade pádu tamojšieho režimu. Vystupuje za sekulárny a demokratický politický systém v Iráne a opakovane vyzýva na referendum o budúcom usporiadaní krajiny. Tvrdí pritom, že mu nejde o obnovenie monarchie, ale o politickú zmenu, o ktorej by rozhodli samotní Iránci. Za kľúčovú súčasť svojho „programu pre slobodný Irán“ označil Pahlaví odhalenie celej pravdy o iránskom režime a obnovenie spravodlivosti.
Pahlaví v príspevku na sociálnej sieti X napísal, že výbor má pripraviť základné pravidlá pre budúcu „komisiu pravdy a spravodlivosti“. Tá by sa mala zaoberať objasňovaním porušovania ľudských práv a zabezpečením spravodlivého prístupu počas prípadného obdobia prechodu k demokracii.
Na čele výboru bude stáť iránska právnička a laureátka Nobelovej ceny za mier za rok 2003 Šírín Ebádíová. Ako členovia výboru budú pôsobiť Iránci žijúci v exile: spisovateľ a ľudskoprávny aktivista Iraj Mesdaghi (Švédsko), aktivistka a právnička Leyla Bahmanyová (USA) a právnik a filozof Afshin Elian (Holandsko). Podľa Pahlavího predstavujú „štyri generácie iránskych expertov“.
Pahlaví, ktorý žije v exile v USA, sa dlhodobo prezentuje ako jedna z možných alternatív na vedenie Iránu v prípade pádu tamojšieho režimu. Vystupuje za sekulárny a demokratický politický systém v Iráne a opakovane vyzýva na referendum o budúcom usporiadaní krajiny. Tvrdí pritom, že mu nejde o obnovenie monarchie, ale o politickú zmenu, o ktorej by rozhodli samotní Iránci. Za kľúčovú súčasť svojho „programu pre slobodný Irán“ označil Pahlaví odhalenie celej pravdy o iránskom režime a obnovenie spravodlivosti.