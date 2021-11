Vznikajúca česká koalícia predstavila svoj plán boja s pandémiou

Praha 24. novembra (TASR) - Hlavným indikátorom vážnosti pandemickej situácie sa po očakávanom nástupe novej českej vlády stane kapacita nemocničných lôžok, a to najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti. V stredu to povedal kandidát na premiéra Petr Fiala na tlačovej konferencii zástupcov koalície Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátov a hnutia STAN, na ktorej predstavili svoj plán na boj proti pandémii.



Kapacity nemocníc, a nie počet prípadov nákazy, sú "základný ukazovateľ, ktorý bude pre nás hlavným indikátorom pre ďalšie opatrenia," priblížil Fiala.



Vznikajúca koalícia zopakovala, že nepristúpi k plošnému zatváraniu škôl ani k predĺženiu vianočných prázdnin. "Urobíme všetko pre to, aby dosahy na vzdelanie boli čo najmenšie," povedal Fiala.



Budúca vláda sa chce pri identifikácií nakazených spoliehať najmä na PCR testy, preto plánuje zvýšiť kapacitu testovacích centier na 200.000 testov denne.



Kandidát na ministra zdravotníctva Vlastimil Válek tiež navrhuje povinné PCR testovanie pre ľudí, ktorí sú plne zaočkovaní už viac než šesť mesiacov a nedostali posilňovaciu dávku, ktorá je podľa neho kľúčová. Válek zdôraznil, že je potrebné zapojiť do očkovacej kampane aj praktických lekárov. Povinné očkovanie však podľa Válka nie je dobrým riešením.



Válek chce, aby budúca vláda začala uznávať ako potvrdenie o bezinfekčnosti dostatočnú hladinu protilátok voči covidu, ako aj negatívny PCR test. Momentálne sa pre tento účel uznáva len očkovanie či prekonanie choroby.



Vznikajúca vláda ďalej avizovala zmenu platného pandemického zákona.



"Už teraz sa v odbornom tíme o tom rozprávame, aby sme krátko po nástupe do vlády mohli predložiť zmenu pandemického zákona v tých oblastiach, kde nefungoval ideálne," povedal predseda hnutia STAN Vít Rakúšan.



Predseda Pirátov Ivan Bartoš kritizoval dosluhujúcu vládu premiéra Andreja Babiša za neposkytovanie kvalitných údajov o pandémii.



"Často neexistovala kvalitná dátová štruktúra, ktorá by pomohla politikom zhodnotiť epidémiu na regionálnej či celoštátnej úrovni," povedal Bartoš.



S covidom zomrelo v ČR počas utorka 48 ľudí, od začiatku pandémie už 32.408. Od začiatku novembra zomrelo denne v priemere 67 nakazených, píše server iDNES.cz. Za uplynulých 24 hodín pribudlo 25.864 prípadov nákazy koronavírusom, čo je vôbec najvyšší denný prírastok od vypuknutia pandémie.



Podľa aktuálnych údajov českého ministerstva zdravotníctva sa na covidových oddeleniach v krajine nachádza 5652 ľudí. Vo vážnom stave je 799 z nich, čo je najviac od 21. apríla 2020.