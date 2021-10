Vznikajúci český kabinet chce zriadiť ministerstvo pre vzťahy s EÚ

Praha 24. októbra (TASR) - Vo vznikajúcej novej českej vláde by mohol byť aj post ministra pre európske záležitosti. Už skôr o tom hovoril kandidát koalícií na premiéra Petr Fiala. Zástupcovia ďalších strán s týmto návrhom súhlasia.



Jedným z dôvodov je blížiace sa predsedníctvo Česka v Rade Európskej únie na budúci rok, informovala v sobotu stanica ČT24.



Post podpredsedu pre európske záležitosti mala už vláda Mirka Topolánka počas prvého predsedníctva Česka v Rade EÚ v roku 2009. Po páde jeho kabinetu uprostred predsedníctva zostal tento špeciálny post aj v úradníckej vláde Jana Fischera.



Obdobná pozícia podľa všetkého vznikne aj v pripravovanom kabinete koalícií SPOLU a Piráti/STAN. "Aby sme mali člena vlády, ktorý by koordinoval európske otázky, aj kvôli tomu, že my ako ČR máme problém s presadzovaním našich záujmov na európskej úrovni," myslí si pravdepodobný premiér a líder koalície SPOLU Petr Fiala.



Novému postu sú naklonené aj ostatné strany, ktoré rokujú o vláde. Komu by funkcia mohla patriť, zatiaľ nekomentujú.



"Takáto pozícia je určite na mieste," hovorí predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. "Význam tejto funkcie sa jednoducho neskončí tým, že sa skončí české predsedníctvo," predpokladá predseda hnutia STAN Vít Rakušan.