W. Kukula: Poľská armáda sa musí pripraviť na plnohodnotný konflikt

Varšava 10. júla (TASR) - Poľsko plánuje v priebehu niekoľkých rokov výrazne zvýšiť počet vojakov svojich ozbrojených síl, a zároveň posiela na hranicu s Bieloruskom ďalšie posily. Podľa náčelníka generálneho štábu poľských ozbrojených síl generála Wieslawa Kukulu sa treba pripraviť na plnohodnotný konflikt. Na základe správy agentúry Reuters o tom píše TASR.



Kukula v stredu na tlačovej konferencii zdôraznil nutnosť pripraviť sa na totálny konflikt, nielen konflikt asymetrického typu. "Motivuje nás to hľadať rovnováhu medzi misiou na hraniciach a zachovaním intenzity výcviku v armáde," povedal.



Pri tej istej príležitosti vystúpil aj námestník ministra obrany Pawel Bejda. Ten uviedol, že od augusta sa počet vojakov strážiacich východnú hranicu Poľska zvýši zo súčasných 6000 na 8000. Dodatočný 9000-členný tylový oddiel je schopný nastúpiť do 48 hodín, dodal.



Poľské ozbrojené sily mali na konci minulého roka spolu približne 190.000 príslušníkov. Krajina však plánuje do niekoľkých rokov ich počet zvýšiť na 300.000, čo je takmer 58 percentný nárast.



Aj keď je v súčasnosti záujem uchádzačov o vstup do armády vysoký, tento trend sa zrejme dlhodobo neudrží. Armáda tak musí vyriešiť dilemu, či záujemcov prijať teraz aj napriek tomu, že s nimi v rozpočte a vybavení nepočítala, pripustil Kukula.



V reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu Varšava tento rok zvýšila výdavky na obranu na viac ako štyri percentá svojho hrubého domáceho produktu.



V máji Poľsko oznámilo podrobnosti o programe "Východný štít" v hodnote desiatich miliárd zlotých (2,4 miliardy eur), ktorý je určený na posilnenie obrany pozdĺž hranice s Bieloruskom a Ruskom. Plán by mal byť splnený do roku 2028.



Napätie v pohraničnej oblasti medzi Poľskom a Bieloruskom trvá už dlhšie. Bielorusko od roku 2021 využívalo presuny migrantov z Blízkeho východu cez poľské hranice do Európskej únie, aby tak zvyšovalo napätie. Bielorusko tiež Rusku ako svojmu spojencovi umožnilo presuny vojenskej techniky a personálu v súvislosti s inváziou na Ukrajinu.