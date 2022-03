W. Smith sa komikovi ospravedlnil za facku, Akadémia ju prešetruje

Na archívnej snímke z 27. marca 2022 Jada Pinkettová-Smithová a Will Smith pózujú počas príchodu na 94. ročník udeľovania filmových cien Oscar v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Will Smith si prebral sošku Oscara za najlepší mužský herecký výkon vo filme King Richard na 94. ročníku udeľovania filmových cien Oscar 27. marca 2022 v Los Angeles. Foto: TASR/AP

Los Angeles 29. marca (TASR) - Americký herec Will Smith sa v pondelok večer ospravedlnil komikovi Chrisovi Rockovi, ktorému dal deň predtým facku počas slávnostného odovzdávania Oscarov za to, že žartoval o vzhľade jeho manželky. Akadémia filmových umení a vied (AMPAS) krátko predtým oznámila, že udalosť začala oficiálne prešetrovať. Informuje o tom v utorok agentúra AFP.Smith získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon za stvárnenie Richarda Williamsa, otca a trénera slávnych tenistiek Sereny a Venus Williamsových, vo filme Kráľ Richard. Počas galavčera však udrel moderátora a komika Chrisa Rocka pre vtip o vlasoch svojej manželky Jady Pinkettovej-Smithovej.Rock ju totiž prirovnal k filmovej postave "G.I. Jane", vojačke s vyholenou hlavou. Smithova manželka však trpí alopéciou, autoimunitnou chorobou spôsobujúcou vypadávanie vlasov, pripomína AFP. Herca teda žart pohoršil a priamo počas výstupu moderátora vyšiel na pódium, dal mu facku a odkázal, abyO pár minút na to sa Smith za svoje správanie ospravedlnil hereckým kolegom aj samotnej Akadémii, nie však priamo Rockovi. Tomu adresoval ospravedlnenie až niekoľko hodín po tom, ako AMPAS hercovo správanie odsúdila a oznámila, že incident začala oficiálne prešetrovať.napísal Will Smith v pondelok večer na Instagrame.dodal.Herec sa za svoje správanie v pondelok znovu ospravedlnil aj samotnej Akadémii a všetkým, ktorí sa na oscarovom galavečeri zúčastnili, ako aj divákom, ktorí ho sledovali. Ospravedlnenie adresoval i svojim kolegom z filmu Kráľ Richard.Mnohé osobnosti Smithovo správanie odsúdili, okrem iného aj ako prejav. Našli sa však aj takí, ktorí sa postavili na jeho stranu.Laureátka prestížnej britskej literárnej Bookerovej ceny Bernardine Evaristová napríklad naznačila, že Smith pošpinil to, čo malo byť jeho najväčším triumfom.povedala.Na Smithovu obranu sa naopak postavila napríklad speváčka Nicki Minaj, ktorá uviedla, že Smitha sa prirodzene zasiahla bolesť, akú vtip spôsobil jeho manželke.