Wadephul a Wang I telefonicky diskutovali o novom termíne schôdzky

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministri sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte.

Autor TASR
Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul a jeho čínsky rezortný kolega Wang I telefonicky hovorili o bezpečnosti, hospodárskej politike a ďalších témach. V pondelok to v Berlíne uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters.

„V rámci veľmi dobrého a konštruktívneho rozhovoru sa diskutovalo o aktuálnych otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a hospodárskej politiky, ktoré sú predmetom spoločného záujmu,“ informoval hovorca.

Ministri sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte. Nedávno zrušená návšteva nemeckého ministra zahraničných vecí v Číne by mala byť čoskoro preložená na nový termín, uviedol hovorca.

Počas telefonátu sa tiež zhodli na tom, že stabilné nemecko-čínske vzťahy sú pre obe krajiny mimoriadne dôležité.

Čína zopakovala svoje pozvanie pre nemeckého kancelára Friedricha Merza a pozvala na návštevu aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, uviedol hovorca.

Wadephul koncom októbra odložil cestu do Číny, keďže Peking odmietol potvrdiť akékoľvek iné stretnutia okrem stretnutia s rezortným kolegom.
