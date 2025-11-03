< sekcia Zahraničie
Wadephul a Wang I telefonicky diskutovali o novom termíne schôdzky
Ministri sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte.
Autor TASR
Berlín 3. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul a jeho čínsky rezortný kolega Wang I telefonicky hovorili o bezpečnosti, hospodárskej politike a ďalších témach. V pondelok to v Berlíne uviedol hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom píše podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„V rámci veľmi dobrého a konštruktívneho rozhovoru sa diskutovalo o aktuálnych otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a hospodárskej politiky, ktoré sú predmetom spoločného záujmu,“ informoval hovorca.
Ministri sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte. Nedávno zrušená návšteva nemeckého ministra zahraničných vecí v Číne by mala byť čoskoro preložená na nový termín, uviedol hovorca.
Počas telefonátu sa tiež zhodli na tom, že stabilné nemecko-čínske vzťahy sú pre obe krajiny mimoriadne dôležité.
Čína zopakovala svoje pozvanie pre nemeckého kancelára Friedricha Merza a pozvala na návštevu aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, uviedol hovorca.
Wadephul koncom októbra odložil cestu do Číny, keďže Peking odmietol potvrdiť akékoľvek iné stretnutia okrem stretnutia s rezortným kolegom.
„V rámci veľmi dobrého a konštruktívneho rozhovoru sa diskutovalo o aktuálnych otázkach zahraničnej, bezpečnostnej a hospodárskej politiky, ktoré sú predmetom spoločného záujmu,“ informoval hovorca.
Ministri sa dohodli, že zostanú v úzkom kontakte. Nedávno zrušená návšteva nemeckého ministra zahraničných vecí v Číne by mala byť čoskoro preložená na nový termín, uviedol hovorca.
Počas telefonátu sa tiež zhodli na tom, že stabilné nemecko-čínske vzťahy sú pre obe krajiny mimoriadne dôležité.
Čína zopakovala svoje pozvanie pre nemeckého kancelára Friedricha Merza a pozvala na návštevu aj prezidenta Franka-Waltera Steinmeiera, uviedol hovorca.
Wadephul koncom októbra odložil cestu do Číny, keďže Peking odmietol potvrdiť akékoľvek iné stretnutia okrem stretnutia s rezortným kolegom.