< sekcia Zahraničie
Wadephul: Ak sa aj vojna na Ukrajine skončí, agresívne Rusko ostane
Nemecký minister zahraničných vecí však doplnil, že americkí predstavitelia boli prekvapivo flexibilní a ochotní spolupracovať so svojimi partnermi vrátane Európy.
Autor TASR
Berlín 25. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul varoval pred podceňovaním nebezpečenstva, ktoré predstavuje Rusko, a to aj v prípade, že by sa vojna na Ukrajine skončila. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Aj keby boje teraz ustali, zostalo by tu imperiálne a agresívne Rusko, ktorého ambície siahajú ďaleko za Ukrajinu,“ povedal Wadephul v utorok na berlínskom fóre o zahraničnej politike.
Dodal, že Rusko do veľkej miery prispôsobilo svoju ekonomiku a spoločnosť vojne a verbuje omnoho viac vojakov, než momentálne potrebuje na Ukrajine. Podľa Wadephula ruskej armáde pribudne každý mesiac jedna divízia. „Tieto divízie nepochybne mieria aj na nás, EÚ a NATO,“ varoval.
Nemecké spravodajské služby sa domnievajú, že Rusko má v úmysle byť pripravené prinajmenšom na „možnosť vojny“ proti NATO do roku 2029, píše DPA.
Hrozba z Moskvy je podľa nemeckého ministra už realitou, pričom hranica medzi vojnou a mierom sa v dôsledku hybridnej vojny stále viac zahmlieva. Ide napríklad o incidenty s dronmi, narušovanie vzdušného priestoru, sabotáže a dezinformačné kampane, uviedol Wadephul.
Pokiaľ ide o 28-bodový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na mierové riešenie situácie na Ukrajine, Wadephul uviedol, že Washington „niekedy pristupuje k problémom neortodoxným spôsobom“.
Nemecký minister zahraničných vecí však doplnil, že americkí predstavitelia boli prekvapivo flexibilní a ochotní spolupracovať so svojimi partnermi vrátane Európy. Wadephul označil americký plán, ktorý v Európe a Kyjeve vyvolal intenzívnu kritiku ako príliš ústretový voči Rusku, za „počiatočný návrh“.
„Aj keby boje teraz ustali, zostalo by tu imperiálne a agresívne Rusko, ktorého ambície siahajú ďaleko za Ukrajinu,“ povedal Wadephul v utorok na berlínskom fóre o zahraničnej politike.
Dodal, že Rusko do veľkej miery prispôsobilo svoju ekonomiku a spoločnosť vojne a verbuje omnoho viac vojakov, než momentálne potrebuje na Ukrajine. Podľa Wadephula ruskej armáde pribudne každý mesiac jedna divízia. „Tieto divízie nepochybne mieria aj na nás, EÚ a NATO,“ varoval.
Nemecké spravodajské služby sa domnievajú, že Rusko má v úmysle byť pripravené prinajmenšom na „možnosť vojny“ proti NATO do roku 2029, píše DPA.
Hrozba z Moskvy je podľa nemeckého ministra už realitou, pričom hranica medzi vojnou a mierom sa v dôsledku hybridnej vojny stále viac zahmlieva. Ide napríklad o incidenty s dronmi, narušovanie vzdušného priestoru, sabotáže a dezinformačné kampane, uviedol Wadephul.
Pokiaľ ide o 28-bodový návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na mierové riešenie situácie na Ukrajine, Wadephul uviedol, že Washington „niekedy pristupuje k problémom neortodoxným spôsobom“.
Nemecký minister zahraničných vecí však doplnil, že americkí predstavitelia boli prekvapivo flexibilní a ochotní spolupracovať so svojimi partnermi vrátane Európy. Wadephul označil americký plán, ktorý v Európe a Kyjeve vyvolal intenzívnu kritiku ako príliš ústretový voči Rusku, za „počiatočný návrh“.