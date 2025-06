Wadephul: Berlín a Kyjev budú v oblasti obrany užšie spolupracovať

Berlín/Kyjev 30. júna (TASR) - Nemecko a Ukrajina chcú posilniť spoluprácu v oblasti obrany, uviedol nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok počas svojej prvej návštevy Ukrajiny od májového nástupu do funkcie. V Kyjeve ho sprevádzali vysokopostavení predstavitelia nemeckých obranných spoločností. Zatiaľ rokoval s rezortným partnerom Andrijom Sybihom a v pláne je aj stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Naša spolupráca v oblasti obrany je skutočným tromfom,“ vyhlásil Wadephul. „Je logickým pokračovaním našich materiálnych dodávok a obe strany z nej môžu profitovať... S vašimi bohatými nápadmi a skúsenosťami sa aj my staneme lepšími,“ dodal nemecký minister.



Cieľom tohto partnerstva je vytvoriť nové spoločné podniky v obrannom priemysle, „aby Ukrajina mohla vyrábať rýchlejšie a viac pre svoju vlastnú obranu,“ vyhlásil Wadephul.



Podľa neho sa v rámci tejto návštevy majú tiež uskutočniť rozhovory medzi zástupcami podnikov z oboch krajín. Šéf nemeckej diplomacie dodal, že predstaviteľov obranných spoločností vezme na stretnutie so Zelenským, ktoré je naplánované v popoludňajších hodinách.



Sybiha v pondelok upozornil, že súčasné ruské ozbrojené sily sú odlišné od tých, ktoré v roku 2022 pôvodne zaútočili na Ukrajinu. Podľa neho to predstavuje nebezpečenstvo nielen pre Kyjev, ale aj pre „transatlantickú bezpečnosť“. Dodal, že na ochranu najviac ohrozených miest sú potrebné nové systémy protivzdušnej obrany.