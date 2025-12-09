< sekcia Zahraničie
Wadephul: Budeme pokračovať v dialógu s Čínou
Medzi Nemeckom a Čínou existuje napätie v otázke obchodu a vojny na Ukrajine, pripomína DPA.
Autor TASR
Peking 9. decembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok uviedol, že vidí príležitosti na konštruktívnu spoluprácu s Čínou po období značného napätia medzi oboma krajinami. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Vo všeobecnosti som počas svojej cesty do Číny nadobudol dojem, že Čína, rovnako ako my, má veľký záujem o serióznu a konkrétnu výmenu,“ povedal Wadephul počas návštevy mesta Kanton. „Budeme preto v tomto dialógu pokračovať,“ ozrejmil.
Na otázku, aké posolstvo by odovzdal nemeckému kancelárovi Friedrichovi Merzovi pred jeho nadchádzajúcou zahraničnou cestou do Číny, Wadephul vyjadril presvedčenie, že „kancelár si dobre uvedomuje, aké dôležité sú politické a ekonomické vzťahy s Čínou“.
Medzi Nemeckom a Čínou existuje napätie v otázke obchodu a vojny na Ukrajine, pripomína DPA. Wadephul zhodnotil, že jeho cesta bola dobrou prípravou na návštevu Merza v Číne. Šéf rezortu diplomacie uviedol, že existujú kľúčové oblasti, v ktorých by nemecká vláda mohla spolupracovať s Čínou a kde by sa bilaterálne hospodárske vzťahy mohli postaviť na nové základy. „Je toho veľa, čo treba urobiť,“ dodal.
