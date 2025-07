Wadephul cestuje do Izraela, chce prímerie a pomoc Palestínčanom

Berlín 31. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo štvrtok odcestuje do Izraela, kde počas dvojdňovej návštevy plánuje presadzovať prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy a zároveň sa zasadzovať za zlepšenie humanitárnej situácie v palestínskej enkláve. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.



Počas rokovaní so svojim izraelským náprotivkom Gideonom Saarom a predstaviteľmi Palestínskej samosprávy chce jasne prezentovať stanovisko nemeckej vlády, píše DPA. Podľa kancelára Friedricha Merza môžu byť výsledky týchto rozhovorov rozhodujúce pre prípadné schválenie reštriktívnych opatrení proti Izraelu.



Európska komisia (EK) v pondelok navrhla pozastaviť pre Izrael prístup k prostriedkom Európskej únie na výskum a inovácie v rámci programu Horizont Európa. K tomuto kroku pristúpila po správe, že Tel Aviv porušuje záväzky v oblasti ľudských práv vyplývajúce z dohody o pridružení medzi EÚ a Izraelom.



V utorok sa členské štáty zatiaľ nedohodli podpore návrhu. Pre jeho prijatie sa za kľúčový považuje postoj Nemecka, ktoré sa podľa diplomatických zdrojov čoraz viac prikláňa k podpore sankcií.



Po stretnutí nemeckej Bezpečnostnej rady tento týždeň Merz vyzval Izrael na okamžité a trvalé zlepšenie „katastrofálnej“ humanitárnej situácie v Pásme Gazy. Nemecko zároveň naliehavo požaduje komplexné a trvalé prímerie, vyzýva Hamas aj izraelskú vládu, aby sa dohodli. Berlín požaduje tiež okamžité prepustenie rukojemníkov, medzi ktorými sú aj nemeckí občania, a odzbrojenie militantov z Hamasu.



Pôvodne sa plánovalo, že Wadephul vycestuje na Blízky východ spolu so šéfmi diplomacie Francúzska a Británie, k tomu však nakoniec nedôjde.