Wadephul: Humanitárna katastrofa v Sudáne nesmie zostať zabudnutá
Autor TASR
Berlín 15. apríla (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo musí venovať väčšiu pozornosť humanitárnej kríze v Sudáne, vyhlásil v stredu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. V Berlíne sa koná tretia medzinárodná konferencia o severoafrickej krajine poznačenej vojnou. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
„Táto rozsiahla humanitárna katastrofa v Afrike nesmie zostať zabudnutá,“ uviedol Wadephul s odkazom na konflikty na Ukrajine či Blízkom východe, ktoré podľa neho odvádzajú pozornosť. Konferencia podľa neho vojnu v Sudáne nevyrieši, no môže pomôcť udržať situáciu v centre medzinárodného záujmu.
Tretie medzinárodné stretnutie o Sudáne organizuje Nemecko so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom, Spojenými štátmi, Európskou úniou a Africkou úniou. Cieľom je vyzbierať viac než jednu miliardu eur, ktorú sa podarilo získať vlani v Londýne.
Nemecko plánuje zvýšiť svoju pomoc o 20 miliónov eur. Už koncom minulého roka vyčlenilo viac než 155 miliónov eur na projekty v Sudáne a susedných krajinách postihnutých krízou. Wadephul zdôraznil, že Berlín musí plniť svoje medzinárodné záväzky aj napriek napätej rozpočtovej situácii a čiastočne nahradiť výpadok pomoci niektorých krajín vrátane USA.
Britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová na okraj konferencie uviedla, že medzinárodné spoločenstvo „zlyhalo“ voči obyvateľom Sudánu.
Vo vojne medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) prišli počas troch rokov o život desaťtisíce ľudí. Konflikt vyhnal z domovov viac ako 11 miliónov obyvateľov a v niektorých oblastiach spôsobil hladomor.
Od januára zahynulo takmer 700 civilistov pri dronových útokoch, uviedol v utorok riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Tom Fletcher. Podľa neho takmer 34 miliónov osôb potrebuje humanitárnu pomoc. Státisíce detí trpia akútnou podvýživou a milióny nemajú prístup k vzdelaniu. Ženy a dievčatá sú obeťami systematického a brutálneho sexuálneho násilia, doplnil.
