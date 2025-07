Wadephul: Izrael je kvôli Gaze čoraz viac diplomaticky izolovaný

Berlín 31. júla (TASR) - Izrael je podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula čoraz viac diplomaticky izolovaný pre humanitárnu krízu v Pásme Gazy a úsilie niektorých krajín uznať Palestínsky štát. Šéf nemeckej diplomacie sa tak vyjadril vo štvrtok pred odletom do Izraela, kde plánuje počas dvojdňovej návštevy presadzovať prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Wadephul vo svojom vyhlásení uviedol, že konferencia organizovaná Francúzskom a Saudskou Arábiou o riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu založenom na existencii dvoch samostatných štátov, ktorá sa konala tento týždeň v New Yorku, ukázala, že „Izrael sa ocitá čoraz viac v menšine“.



Nemecko je podľa AFP jedným z verných diplomatických spojencov Izraela. Wadephul však tvrdí, že vzhľadom na otvorené hrozby anexie palestínskych území zo strany niektorých predstaviteľov izraelskej vlády je čoraz viac európskych štátov pripravených uznať Palestínsky štát aj bez predchádzajúcich rokovaní.



Minulý týždeň viac ako 70 izraelských poslancov vrátane niektorých z pravicovej vlády premiéra Benjamina Netanjahua schválilo návrh, v ktorom vyzvali vládu na uplatnenie zvrchovanosti nad Izraelom okupovaným Západným brehom Jordánu.



Nemecký minister zopakoval postoj Berlína, že k uznaniu Palestínskeho štátu by malo dôjsť až po rokovaniach. Podľa neho by sa proces rokovaní mal začať ihneď. Dodal, že Nemecko „bude nútené reagovať aj na jednostranné kroky“.



Wadephul zároveň vyzval Izrael, aby zabezpečil bezpečný pozemný prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, a uviedol, že ide o jediný spôsob, ako zmierniť utrpenie Palestínčanov, informuje DPA.



Počas návštevy Izraela sa má Wadephul podľa plánu stretnúť s izraelským ministrom zahraničných vecí Gideonom Saarom, prezidentom Jicchakom Herzogom a s premiérom Netanjahuom. Vycestuje aj na Západný breh Jordánu, kde sa stretne s predsedom Palestínskej samosprávy Mahmúdom Abbásom.