Wadephul: Izrael musí zabrániť hladomoru v Pásme Gazy

Berlín 10. júla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo štvrtok vyzval Izrael, aby urýchlene podnikol kroky na zabránenie hladomoru a zabezpečenie dodávok pomoci do Pásma Gazy. Uviedol to pred stretnutím so šéfmi izraelskej a rakúskej diplomacie, Gideonom Saarom a Beate Meinlovou-Reisingerovou vo Viedni, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Zdôraznil, že medzinárodné humanitárne organizácie musia mať okamžitý a neobmedzený prístup na doručovanie pomoci tým, ktorí ju potrebujú.



Nemecký minister skonštatoval, že trvalý mier na Blízkom východe bude možný len vtedy, ak bude Palestínčanom ponúknutá budúcnosť v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a vo východnom Jeruzaleme bez hnutia Hamas.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po útoku Hamasu a ďalších islamistických skupín na Izrael zo 7. októbra 2023, pri ktorom zahynulo približne 1200 ľudí a viac než 250 bolo unesených.



Wadephul vyzval Hamas, aby zložil zbrane a prepustil všetkých rukojemníkov, vrátane občanov Nemecka, ktorí sa podľa neho stále nachádzajú v zajatí. Nemecko tiež podľa Wadephula pokračuje v diplomatickom úsilí o sprostredkovanie prímeria.