Wadephul je za čiastočné zrušenie princípu jednomyseľnosti v EÚ
Po parlamentných voľbách v Maďarsku z 12. apríla a porážke premiéra Viktora Orbána je teraz čas, ktorý treba využiť, podotkol šéf nemeckej diplomacie.
Autor TASR
Berlín/Londýn 23. apríla (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval v stredu na zrušenie princípu jednomyseľnosti v EÚ v oblastiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a jeho nahradenie princípom väčšinového hlasovania, typickým pre demokratické režimy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„V demokracii je princíp väčšiny normou a jednomyseľnosť je výnimkou,“ podotkol Wadephul na spoločnej tlačovej konferencii so svojou írskou rezortnou partnerkou Helen McEnteeovou v britskej metropole Londýn. „A mali by sme normu demokracie urobiť normou aj v Európskej únii,“ povedal Wadephul. Len takto totiž podľa neho bude Európa naďalej schopná konať.
Po parlamentných voľbách v Maďarsku z 12. apríla a porážke premiéra Viktora Orbána je teraz čas, ktorý treba využiť, podotkol šéf nemeckej diplomacie. Narážal tým na Orbánove opakované obštrukcie pri hlasovaní lídrov EÚ počas jeho 16 rokov vo funkcii predsedu vlády, pripomína nemecká agentúra.
„Ráta sa každý mesiac, dokonca každý týždeň,“ upozornil Wadephul. Blokovania, aké sa vyskytli v minulosti, najmä v uplynulých týždňoch, „si už v súčasnom svete nemôžeme dovoliť,“ pripomenul s tým, že časy sú na to príliš vážne.
Krátko pred svojou volebnou porážkou blokoval Orbán aj 90-miliardovú pôžičku EÚ určenú Ukrajine. Pohneval si tým okrem iných aj nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý to označil za „akt hrubej nelojálnosti“ a vyhlásil, že „nič také sa predtým ešte nikdy nestalo“.
V stredu však krajiny EÚ dohodli na odblokovaní tohto úveru pre Ukrajinu a na zavedení nových sankcií voči Rusku po tom, ako Maďarsko upustilo od svojho niekoľko mesiacov trvajúceho nesúhlasu.
Predseda víťaznej strany Tisza v maďarských voľbách Péter Magyar sa má funkcie predsedu vlády ujať v najbližších týždňoch. Na základe jeho plánov sa očakáva, že Budapešť sa opäť stane dôveryhodným partnerom, dodáva DPA.
