Wadephul: Koniec zmluvy New START vyvoláva obavy z pretekov v zbrojení
Zmluva New START o obmedzení počtu jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi vyprší vo štvrtok 5. februára.
Autor TASR
Canberra 5. februára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vyzval vo štvrtok na obnovenie dôvery v medzinárodnú politiku pre rastúce obavy z nových pretekov v jadrovom zbrojení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Zmluva New START o obmedzení počtu jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi vyprší vo štvrtok 5. februára. „Zakaždým, keď sa končí platnosť dohody o kontrole zbraní, by sme mali mať obavy,“ povedal Wadephul pri stretnutí s austrálskou ministerkou zahraničných vecí Penny Wongovou v Canberre.
Dôvera ako základ nových dohôd sa musí vybudovať globálne, skonštatoval Wadephul. „Toto sa netýka len vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom,“ zdôraznil nemecký minister. „Samozrejme, je potrebné zahrnúť aj Čínu,“ podotkol. Podľa jeho slov musí aj Peking dokázať, že je v oblasti kontroly zbraní pripravený konať zdržanlivo a investovať dôveru do medzinárodných vzťahov.
Moskva už skôr vyhlásila, že po uplynutí lehoty sa nebude musieť riadiť jej ustanoveniami. Ruský prezident v septembri minulého roka ponúkol ročné predĺženie platnosti zmluvy. Prezident USA Donald Trump vtedy povedal, že „to znie ako dobrý nápad“, no Kremeľ tvrdí, že doteraz nedostal jednoznačnú odpoveď.
Americký prezident nedávno vyhlásil, že by USA mohli jednoducho uzavrieť lepšiu dohodu, píše DPA. Washington žiada zapojenie Číny, ktorá rapídne rozširuje svoje jadrové kapacity. Peking to odmieta a Moskva uviedla, že to takisto nepovažuje za nevyhnutné.
