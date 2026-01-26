< sekcia Zahraničie
Wadephul kritizoval Rusko za tvrdohlavé trvanie na územných nárokoch
Šéf nemeckej diplomacie privítal trojstranné rokovania vyjednávacích tímov Ruska, Ukrajiny a USA, ktoré sa v piatok a v sobotu konali v Spojených arabských emirátoch.
Berlín 26. januára (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok kritizoval „tvrdohlavé trvanie“ Ruska na kľúčovej územnej otázke. Tá ostáva zrejme najspornejším bodom rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„To, čo dnes počujem a čítam aj z rokovaní v Spojených arabských emirátoch, je len tvrdohlavé trvanie Ruska na kľúčovej územnej otázke,“ povedal Wadephul na návšteve Rigy. „A ak v tomto nebude existovať flexibilita, obávam sa, že rokovania môžu trvať ešte dlho alebo v tejto fáze nemusia byť úspešné,“ konštatoval Wadephul.
Šéf nemeckej diplomacie privítal trojstranné rokovania vyjednávacích tímov Ruska, Ukrajiny a USA, ktoré sa v piatok a v sobotu konali v Spojených arabských emirátoch. Poznamenal, že Európa musí byť pri rokovacom stole, keď sa robia rozhodnutia o bezpečnosti kontinentu. „Rusko musí vedieť, že náš záväzok k diplomacii nejde na úkor nášho odhodlania podporovať Ukrajinu,“ povedal. Ide podľa neho o rozhodujúci moment pre budúcnosť Európy.
Wadephul konštatoval, že skutočné mierové rokovania nastanú vtedy, keď Rusko pochopí, že Európa stojí jednotne pri Ukrajine.
Konkrétne výsledky zmienených rokovaní zatiaľ neoznámili. Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní pokračovať v dialógu.
Zrejme najspornejším bodom v rozhovoroch je otázka území. Rusko, ktoré v súčasnosti okupuje približne pätinu ukrajinského územia, si nárokuje aj tie časti krajiny, ktoré dosiaľ nedobylo. Moskva trvá predovšetkým na tom, aby sa ukrajinské sily stiahli aj zo zvyšných častí východoukrajinského regiónu Donbas, ktoré majú stále pod kontrolou. Kyjev túto požiadavku odmieta a varuje, že ústupky Rusko iba posilnia.
