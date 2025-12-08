< sekcia Zahraničie
Wadephul: Kroky Číny naznačujú možné zmierňovanie obchodného napätia
Čínsky rezort diplomacie v pondelok taktiež ostro kritizoval Berlín za neochotu odmietnuť nezávislosť Taiwanu.
Autor TASR
Peking 8. decembra (TASR) - Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula už samotná ponuka Číny, že európskym podnikom umožní vývoz vzácnych zemín na základe všeobecných licencií, naznačuje možné zmiernenie obchodného napätia medzi Čínou a Európskou úniou. Uviedol to po pondelkových rokovaniach v Pekingu. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
„Čína ponúkla udelenie všeobecných licencií európskym a nemeckým spoločnostiam. Povzbudila nás, aby sme naše spoločnosti vyzývali, aby o ne požiadali,“ povedal Wadephul v prvý deň svojej dvojdňovej oficiálnej návštevy krajiny.
Peking v apríli zaviedol vývozné obmedzenia na vzácne zeminy v rámci obchodného sporu so Spojenými štátmi. Čína dominuje v globálnom dodávateľskom reťazci týchto surovín, ktoré sú nevyhnutné na výrobu automobilov, polovodičov a vojenského vybavenia. Podľa nových obmedzení musia firmy, ktoré chcú dovážať vzácne zeminy z Číny, prejsť zložitým procesom podávania žiadostí o vývoz na čínskom ministerstve obchodu.
Vydávanie všeobecných vývozných licencií by však mohlo pomôcť podnikom v Európe, ktoré uvádzajú, že im bolo povolené dovážať len množstvá postačujúce na pokrytie deklarovaných potrieb, avšak nie dostatočné na vytvorenie zásob.
Obchodné napätie medzi Európskou úniou a Čínou je vysoké, aj kvôli obchodnej bilancii, ktorá je výrazne naklonená v prospech Pekingu. Pre EÚ presahuje obchodný deficit 300 miliárd eur. Slabý čínsky dopyt je problémom pre nemecké, francúzske a ďalšie spoločnosti z EÚ.
Po nedávnej návšteve Pekingu francúzsky prezident Emmanuel Macron preto naznačil možnosť uvalenia ciel na Čínu, ak sa Peking nepokúsi zmeniť túto obchodnú bilanciu.
Wadephul však počas svojej návštevy v Číne vyjadril skepticizmus voči tomuto návrhu. Clá by sa podľa neho mali zvažovať len ako krajné riešenie, „pretože keď sa raz dostanete do takéhoto cyklu, zvyčajne dochádza k pingpongovému efektu alebo k špirále ďalších protireakcií, čo len poškodzuje voľný obchod“, povedal.
Nemecký minister zahraničných vecí v prvý deň svojej oficiálnej návštevy Číny, ktorej cieľom je predovšetkým zdôrazniť dôležitosť spravodlivého obchodu založeného na pravidlách, diskutoval s predstaviteľmi krajiny aj o vojne na Ukrajine. Vyzval Peking, aby využil svoj vplyv na Rusko a prinútil Moskvu vstúpiť do serióznych rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine.
Čínsky rezort diplomacie v pondelok taktiež ostro kritizoval Berlín za neochotu odmietnuť nezávislosť Taiwanu. Wadephul opakovane odsudzoval Peking za jednostranné hrozby namierené proti Tchaj-peju a takisto za to, čo opisuje ako čoraz agresívnejšiu politiku v Indo-Pacifiku.
