< sekcia Zahraničie
Wadephul: Budeme apelovať na Maďarsko, aby zmenilo postoj k sankciám
V Bruseli v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, na ktorom budú ministri zahraničných vecí krajín EÚ rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine.
Autor TASR
Berlín 23. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí Európskej únie budú apelovať na Maďarsko, aby prehodnotilo svoje rozhodnutie zablokovať ďalší balík sankcií EÚ proti Rusku, povedal v pondelok v Bruseli šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Nemyslím si, že je správne, aby Maďarsko zradilo svoj vlastný boj za slobodu a európsku suverenitu,“ poznamenal v tejto súvislosti Wadephul.
„Preto opäť predložíme naše argumenty Maďarom v Budapešti, ale samozrejme aj tu v Bruseli a požiadame ich, aby prehodnotili svoj postoj,“ dodal.
V Bruseli v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, na ktorom budú ministri zahraničných vecí krajín EÚ rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Maďarsko avizovalo, že bude prijatie nového balíka sankcií proti Rusku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred schôdzkou uviedla, že vzhľadom na postoj Maďarska v otázke 20. balíka protiruských sankcií neočakáva v pondelok dosiahnutie dohody.
„Nemyslím si, že je správne, aby Maďarsko zradilo svoj vlastný boj za slobodu a európsku suverenitu,“ poznamenal v tejto súvislosti Wadephul.
„Preto opäť predložíme naše argumenty Maďarom v Budapešti, ale samozrejme aj tu v Bruseli a požiadame ich, aby prehodnotili svoj postoj,“ dodal.
V Bruseli v pondelok zasadá Rada EÚ pre zahraničné veci, na ktorom budú ministri zahraničných vecí krajín EÚ rokovať okrem iného o vojne na Ukrajine. Maďarsko avizovalo, že bude prijatie nového balíka sankcií proti Rusku blokovať, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová pred schôdzkou uviedla, že vzhľadom na postoj Maďarska v otázke 20. balíka protiruských sankcií neočakáva v pondelok dosiahnutie dohody.