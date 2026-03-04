< sekcia Zahraničie
Wadephul nalieha na Maďarsko, aby neblokovalo pôžičku pre Ukrajinu
Autor TASR
Berlín 4. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v stredu vyzval Maďarsko, aby prestalo blokovať novú pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Z krátkodobého hľadiska je podľa neho kľúčové, aby Ukrajina tieto prostriedky urýchlene dostala. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
„Už si nemôžeme dovoliť, aby neprijateľné blokády - ako sú tie, ktoré v súčasnosti uplatňuje Maďarsko - zdržiavali túto naliehavo potrebnú pomoc a tým stáli ľudské životy, lebo chýbajú dôležité zdroje na národnú obranu,“ vyhlásil pred odchodom na neformálne stretnutie Rady štátov Baltského mora vo Varšave.
Maďarsko blokuje poskytnutie pôžičky, na ktorej sa lídri členských štátov EÚ dohodli už v decembri, ako aj nový balík protiruských sankcií, kým nebude obnovený tranzit ruskej ropy cez ropovod Družba. Ten je podľa Ukrajiny poškodený po ruskom útoku. Budapešť a Bratislava však Kyjev obviňujú z toho, že o obnovenie toku suroviny nemá záujem.
Pôžička EÚ pre Ukrajinu je určená na roky 2026 až 2027. Má ju tvoriť vojenská pomoc, na ktorú Brusel navrhuje vyčleniť 60 miliárd eur. Druhou časťou je všeobecná podpora fungovania ukrajinského štátu a základných verejných služieb, na ktorú má ísť zvyšných 30 miliárd eur. EÚ plánuje začať s poskytovaním tejto podpory v druhom štvrťroku 2026.
Financovaná má byť prostriedkami, ktoré EÚ plánuje získať formou spoločného dlhu na kapitálových trhoch. Od tejto podpory si Brusel sľubuje, že prispeje k odolnosti Ukrajiny a jej užšej integrácii s európskou zbrojárskou základňou.
Šéf nemeckej diplomacie podľa agentúry DPA tiež vyhlásil, že štáty EÚ musia robiť ešte viac v rámci pomoci Ukrajine, napríklad podporením jej vstupu do Európskej únie. Pre Ukrajinu by bolo členstvo v tomto spoločenstve „možno najdôležitejšou bezpečnostnou zárukou“ v budúcnosti, zdôraznil.
Šéf nemeckej diplomacie podľa agentúry DPA tiež vyhlásil, že štáty EÚ musia robiť ešte viac v rámci pomoci Ukrajine, napríklad podporením jej vstupu do Európskej únie. Pre Ukrajinu by bolo členstvo v tomto spoločenstve „možno najdôležitejšou bezpečnostnou zárukou“ v budúcnosti, zdôraznil.