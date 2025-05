Wadephul navštívi Madrid a Lisabon, rokovať bude aj o obrane

Berlín 26. mája (TASR) - Šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul v pondelok odcestuje na návštevu Španielska a Portugalska, informovalo jeho ministerstvo. V oboch krajinách sa stretne sa so svojimi rezortnými partnermi a rokovať budú o bilaterálnych vzťahoch, Ukrajine, Blízkom východe či bezpečnosti a obrane v Európe. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Wadephul by mal najskôr navštíviť Josého Manuela Albaresa v Madride a následne pokračovať do Lisabonu na stretnutie s Paulom Rangelom.



Vláda nemeckého kancelára Friedricha Merza od svojho nástupu začiatkom mája podporuje myšlienku postupného zvyšovania výdavkov na obranu pre členov Severoatlantickej aliancie (NATO). Madrid aj Lisabon sa však nachádzajú na posledných priečkach v týchto výdavkoch. V Španielsku dosahujú hodnotu približne 1,3 percenta HDP, zatiaľ čo v Portugalsku na obranu minulý rok vyčlenili 1,6 percenta HDP. Cieľom návštevy by tak podľa DPA mohlo byť získanie podpory na zvýšenie výdavkov na obranu.