Wadephul: Nebudeme sa zúčastňovať na vojne proti Iránu
Autor TASR
Berlín 2. marca (TASR) - Nemecko sa podľa ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula nezúčastní na vojenských akciách proti Iránu. „Nemecká vláda nemá v úmysle zúčastniť sa na nich,“ povedal v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Minister poukázal na to, že na rozdiel od Spojeného kráľovstva, ktoré povolilo USA využívať britské vojenské základne v regióne na ničenie iránskych rakiet a odpaľovacích miest, Nemecko tam takéto základne nemá.
V prípade napadnutia by sa vojaci nemeckej armády (Bundeswehru) bránili. „Iné opatrenia prekračujúce tento rámec nebudú z nemeckého pohľadu nasledovať,“ spresnil minister. Nemecké jednotky sú v súčasnosti rozmiestnené predovšetkým v Jordánsku, v Iraku, ako aj v Libanone, uviedla DPA.
Na otázku, či bol útok Izraela a USA na Irán v rozpore s medzinárodným právom, Wadephul odpovedal: „Prirodzene o tom existujú aj pochybnosti, to je isté. Avšak musíme vziať do úvahy celkové hodnotenie politickej a bezpečnostnej situácie, ktorej čelíme. Našou zodpovednosťou ako spolkovej vlády je povedať, čo to pre nás znamená. Irán predstavuje značné nebezpečenstvo, nielen pre Izrael a tamojší región, ale aj pre Nemecko a Európu.“
Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí toto nebezpečenstvo konkrétne spočíva v tom, že Irán „významne obnovil svoj program balistických rakiet“. Dodal, že ide o „rakety, ktoré môžu ohroziť aj Európu“. Režim v Teheráne bol podľa Wadephula „kedykoľvek rozhodnutý konať proti Európe, proti európskym záujmom a tu v Nemecku predstavoval tiež teroristickú hrozbu“. Minister zároveň vyhlásil, že Irán podporuje aj vojnu proti Ukrajine a „to nemôžem jednoducho ignorovať.“
„Keď sa tento (iránsky) režim zastaví, aby už minimálne nemohol proti nám viac konať tak, ako to robil v minulosti, zvýši sa naša bezpečnosť tu v Nemecku. A to je pre mňa rozhodujúce hľadisko,“ podčiarkol šéf nemeckej diplomacie v rozhovore pre stanicu Deutschlandfunk.
