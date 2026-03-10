< sekcia Zahraničie
Wadephul nečakane navštívil Izrael a rokoval so Saarom
Wadephul je prvým európskym ministrom zahraničných vecí v Izraeli od začiatku vojny 28. februára.
Autor TASR
Berlín/Jeruzalem 10. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok prekvapivo navštívil Izrael. Návšteva nebola vopred verejne oznámená z bezpečnostných dôvodov uprostred eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Wadephul je prvým európskym ministrom zahraničných vecí v Izraeli od začiatku vojny 28. februára. Na rokovaniach v Jeruzaleme sa stretol s izraelským rezortným partnerom Gideonom Saarom.
Spoločne navštívili mesto Bejt Šemeš západne od Jeruzalema, aby si prezreli škody spôsobené iránskym raketovým útokom z 1. marca. Pri incidente zahynulo deväť ľudí a ďalších približne 50 utrpelo zranenia.
Saar počas Wadephulovej návštevy vyhlásil, že Izrael „neusiluje o nekonečnú vojnu“ s Iránom. Podľa jeho slov dosiahol v tomto konflikte Tel Aviv aj Washington obrovské úspechy. Poznamenal, že hoci iránsky režim „nemožno zvrhnúť bez iránskeho ľudu“, pre slobodu tamojších obyvateľov je kľúčová aj vonkajšia pomoc.
DPA uvádza, že Wadephulova návšteva nadviazala na rozhovor s jeho cyperským náprotivkom Konstantinosom Kombosom v utorok v Nikózii.
Nemecko vo veľkej miere podporilo Izrael a USA v konflikte s Iránom, hoci kancelár Friedrich Merz v utorok vyjadril obavy, že tieto krajiny nemajú plán na jeho ukončenie. Berlín je taktiež znepokojený prudkým nárastom cien palív v dôsledku tejto vojny, ktorý by mohol mať devastujúci vplyv na hospodársky rast.
