Wadephul: Nemecko bude naďalej podporovať záujmy Afriky
Nemecko vždy podporovalo Africkú úniu a bude v tom pokračovať, prisľúbil. Okrem toho udržiava individuálne vzťahy so všetkými 54 africkými krajinami.
Autor TASR
Berlín 6. mája (TASR) - Silná Afrika je v záujme Nemecka, vyhlásil šéf nemeckej diplomacie Johann Wadephul na konferencii o Afrike, ktorá sa v utorok konala na ministerstve zahraničných vecí v Berlíne. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
Wadephul počas svojho prejavu pred diplomatmi z Afriky vyhlásil, že Nemecko bude na medzinárodnej scéne naďalej presadzovať záujmy Afriky, aby pomohlo tomuto kontinentu čeliť súčasným geopolitickým nepokojom. „Zjednotená Európa a Afrika môžu byť veľkou silou,“ povedal.
Nemecko vždy podporovalo Africkú úniu (AÚ) a bude v tom pokračovať, prisľúbil. Okrem toho udržiava individuálne vzťahy so všetkými 54 africkými krajinami.
Minister zahraničných vecí kritizoval fakt, že poriadok založený na pravidlách v rámci Organizácie Spojených národov už neodzrkadľuje geopolitickú realitu. Berlín podľa jeho slov podporuje požiadavku Afriky na reformu. AÚ by sa tiež mala stať riadnym členom skupiny G20, ktorá združuje najväčšie svetové ekonomiky, dodal.
Wadephul zároveň podporil zriadenie dvoch stálych a piatich nestálych kresiel pre africké štáty v Bezpečnostnej rade OSN. Poznamenal, že približne 70 percent všetkých otázok, ktoré sa tam prerokúvajú, sa týka Afriky, a že do roku 2050 budú pätinu svetovej populácie tvoriť Afričania.
Šéf nemeckej diplomacie podporil aj hospodársku spoluprácu. „Chceme povzbudiť obchod, podporovať investície a posilniť regionálnu integráciu. Našim cieľom je diverzifikácia našich dodávateľských reťazcov, vytváranie miestnej hodnoty, užšia spolupráca v oblasti kritických surovín a menej prekážok v obchode,“ uzavrel Wadephul.
