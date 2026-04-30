Wadephul: Nemecko je pripravené na zníženie počtu amerických vojakov
Minulý rok bolo v Európe umiestnených približne 80.000 amerických vojakov.
Autor TASR
Rabat/Berlín 30. apríla (TASR) - Nemecko je pripravené na prípadné zníženie počtu amerických vojakov v krajine, uviedol vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Vyjadril sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump uviedol, že Spojené štáty zvažujú možné stiahnutie časti príslušníkov armády z Nemecka. Trump medzičasom opäť kritizoval nemeckého kancelára Friedricha Merza, ktorý by podľa neho mal venovať viac času ukončeniu vojny Ruska na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Sme na to pripravení,“ vyhlásil Wadephul počas návštevy Maroka. „Diskutujeme o tom úzko a s dôverou vo všetky orgány NATO, a očakávame v tejto veci rozhodnutia zo strany Američanov,“ povedal minister.
Myšlienka zníženia počtu amerických vojakov v krajine podľa Wadephula „vôbec nie je nová správa“. Tvrdí, že túto možnosť nastolili už aj predchádzajúci americkí prezidenti.
Šéf diplomacie je „pokojný“ v súvislosti s myšlienkou menšieho počtu amerických vojakov v Nemecku a dodal, že veľké americké základne v krajine „vôbec nie sú predmetom diskusie“. Ako príklad uviedol leteckú základňu Ramstein, ktorá má „nenahraditeľnú“ funkciu pre Washington aj Berlín.
Šéf Bieleho domu vo štvrtok na svojej platforme Truth Social uviedol, že USA sa čoskoro v tejto záležitosti rozhodnú. Len v utorok pritom kritizoval nemeckého kancelára za jeho výroky o amerických útokoch na Irán. Merz podľa Trumpa „nevie, o čom hovorí“ a nečudo, že sa „Nemecku vedie tak zle čo sa týka ekonomiky aj iných oblastí“, napísal.
Kancelár v stredu v Berlíne len konštatoval, že jeho vzťah s prezidentom USA „zostáva - aspoň z môjho pohľadu - rovnako dobrý ako kedykoľvek predtým“, pričom podľa jeho slov spolu vedú konštruktívne diskusie.
Trump však vo štvrtok na svojej platforme opäť kritizoval Merza, ktorý by podľa jeho slov mal „venovať viac času ukončeniu vojny Rusko/Ukrajina (kde bol úplne neefektívny!), a riešeniu problémov svojej rozvrátenej krajiny, najmä v oblasti migrácie a energetiky, a menej času zasahovaniu do tých, ktorí odstraňujú iránsku jadrovú hrozbu, čím robia svet vrátane Nemecka, bezpečnejším miestom!“
Minulý rok bolo v Európe umiestnených približne 80.000 amerických vojakov. Podľa údajov Kongresu mali Spojené štáty v roku 2024 len v Nemecku vyše 35.000 vojakov, aj keď podľa predpokladov je v súčasnosti toto číslo vyššie. Nemecké médiá uvádzajú, že sa blíži k 50.000.
