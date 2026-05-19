Wadephul: Nemecko sa môže od Ukrajiny učiť o energetickej bezpečnosti
Autor TASR
Berlín 19. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul považuje spôsob, akým Ukrajina rieši krízu v súvislosti s ruskými útokmi na svoju energetickú infraštruktúru, za inšpiratívny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Rusko sa už vyše štyri roky neúspešne snaží dohnať Ukrajinu k totálnej odstávke elektriny. Odvtedy však došlo k presnému opaku,“ uviedol Wadephul pred medzinárodnou konferenciou o energetickej bezpečnosti v Berlíne.
Ukrajina pod tlakom preukázala pôsobivú schopnosť prispôsobiť sa a inovovať, povedal Wadephul. Nemecko sa podľa neho môže poučiť z ukrajinských skúseností a odolnosti, aby posilnilo svoju vlastnú kritickú infraštruktúru.
Ministerka hospodárstva Katherina Reicheová uviedla, že brutálne kroky Ruska proti Ukrajine ukazujú, ako môžu byť útoky na dodávky energie namierené proti civilnému obyvateľstvu. Kyjev podľa nej každý deň dokazuje svoje odhodlanie posilniť odolnosť svojej infraštruktúry.
Konferencia v nemeckom hlavnom meste spája zástupcov skupiny G7, Európskej únie, NATO, podnikateľských združení, akademickej obce a občianskej spoločnosti, s cieľom využiť skúsenosti Ukrajiny v súvislosti s energetickou infraštruktúru. Zúčastňuje sa na nej aj ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhal.
