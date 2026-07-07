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Wadephul obhajuje po kritike Trumpa nemecké výdavky na obranu
Nemecko podľa neho dosiahne do konca desaťročia cieľ vynakladať na obranu 3,5 percenta HDP.
Autor TASR
Berlín 7. júla (TASR) - Po kritike amerického prezidenta Donalda Trumpa obhajoval v utorok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul pred summitom NATO v Ankare nemecké výdavky na obranu. „Pozeráme sa na čísla a tie stúpajú,“ povedal pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Nemecko podľa neho dosiahne do konca desaťročia cieľ vynakladať na obranu 3,5 percenta HDP. „Na obranu vynakladáme viac prostriedkov ako mnohí naši partneri,“ poznamenal Wadephul. „To, čo robí Nemecko, vidia aj vo Washingtone,“ dodal.
Pred dvojdňovým summitom NATO, ktorý sa začína v utorok v hlavnom meste Turecka Trump opäť kritizoval výšku výdavkov na obranu kľúčových európskych partnerov, medzi nimi Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Príspevok Nemecka do NATO označil za „smiešny“, pripomenula DPA.
Nemecko podľa neho dosiahne do konca desaťročia cieľ vynakladať na obranu 3,5 percenta HDP. „Na obranu vynakladáme viac prostriedkov ako mnohí naši partneri,“ poznamenal Wadephul. „To, čo robí Nemecko, vidia aj vo Washingtone,“ dodal.
Pred dvojdňovým summitom NATO, ktorý sa začína v utorok v hlavnom meste Turecka Trump opäť kritizoval výšku výdavkov na obranu kľúčových európskych partnerov, medzi nimi Nemecka, Francúzska a Spojeného kráľovstva. Príspevok Nemecka do NATO označil za „smiešny“, pripomenula DPA.