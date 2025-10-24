< sekcia Zahraničie
Wadephul odložil návštevu Pekingu, nepotvrdili mu relevantné schôdzky
Pôvodne mal odcestovať v nedeľu a v pondelok aj v utorok absolvovať schôdzky.
Autor TASR
Berlín 24. októbra (TASR) - Nemecko v piatok oznámilo, že plánovaná cesta tamojšieho šéfa diplomacie Johanna Wadephula do Číny bola odložená. Čínska strana totiž potvrdila iba jediné stretnutie, a to s jeho rezortným kolegom Wang Im, TASR informuje podľa správ agentúr DPA a AFP.
„Čínska strana nakoniec potvrdila iba schôdzku s čínskym ministrom zahraničných vecí a nemohla potvrdiť žiadne ďalšie relevantné stretnutia,“ spresnila hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí v Berlíne. Z tohto dôvodu Wadephul návštevu odložil.
Šéf nemeckej diplomacie mal byť prvým nemeckým predstaviteľom, ktorý navštívi Čínu, odkedy sa v máji v Berlíne ujala vedenia nová konzervatívna vláda spolkového kancelára Friedricha Merza.
Hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí predtým v piatok skritizoval Berlín za jeho postoj k Taiwanu a uviedol, že výzva na zachovanie status quo v regióne bez odmietnutia nezávislosti Taiwanu sa rovná podpore „taiwanských aktivít za nezávislosť“, pripomína DPA.
Samotný Wadephul opakovane kritizoval Peking za hrozbu jednostrannej zmeny status quo v regióne a poukázal na jeho čoraz agresívnejšiu politiku v indicko-tichomorskej oblasti.
Doposiaľ však nebolo bezprostredne jasné, či bol Wadephulov postoj k Taiwanu dôvodom stručnej agendy Pekingu, pripomína DPA.
