Wadephul odmieta pozastavenie dohody o spolupráci EÚ s Izraelom

Brusel 23. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyjadril záujem o zachovanie zmluvy o partnerstve medzi Európskou úniou a Izraelom, napriek možnému porušovaniu tejto dohody. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Potrebujeme dobré vzťahy s Izraelom," povedal šéf nemeckej diplomacie popri stretnutí ministrov zahraničných vecí EÚ v Bruseli. „Izrael je demokratickým ústavným štátom Blízkeho východu,“ vyhlásil.



EÚ po nedávnom preskúmaní situácie dospela k záveru, že kroky Izraela v Pásme Gazy nie sú v súlade so zásadami stanovenými dohodou o spolupráci Izraela a Európskej únie. Medzi ne patrí aj dodržiavanie ľudských práv medzi stranami dohody. Ministri EÚ v Bruseli diskutujú o tom, ako na zistenia reagovať.



Medzi možnými dôsledkami je pozastavenie dohody o spolupráci či uvalenie hospodárskych sankcií. Potenciálne by sa mohli zrušiť aj colné úľavy či zablokovať prístup Izraela k programu EÚ na financovanie výskumu - Horizont Európa.



Wadephul neodporučil viesť ďalšie formálne rokovania o správe EÚ. „Túto dohodu o partnerstve potrebujeme a nemali by sme ju nijakým spôsobom spochybňovať,“ zdôraznil minister.



Vojna medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy trvá už viac ako 20 mesiacov. Spustil ju útok hnutia na Izrael.