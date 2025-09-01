< sekcia Zahraničie
Wadephul: Odmietame izraelskú okupáciu Gazy aj Západného brehu Jordánu
Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opäť varoval Izrael pred prevzatím úplnej kontroly nad Pásmom Gazy alebo Západným brehom Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecko odmieta „všetky myšlienky, ktoré by znamenali vysídlenie alebo vyvlastnenie palestínskeho obyvateľstva“, povedal Wadephul v Berlíne pred odchodom do Indie. „Gaza musí byť súčasťou budúceho Palestínskeho štátu v rámci dvojštátneho riešenia,“ dodal.
To isté podľa nemeckého ministra platí aj pre okupovaný Západný breh Jordánu, kde Nemecko odmieta všetky myšlienky Izraela na anexiu. Tie sú podľa neho v rozpore s medzinárodným právom, dodal Wadephul.
Humanitárnu situáciu v Pásme Gazy označil minister za „zúfalú“. Vyzval na ukončenie bojov a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov, ktorých tam stále zadržiava palestínske militantné hnutie Hamas.
