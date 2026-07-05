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Wadephul odsúdil výroky šéfa tureckej diplomacie na adresu Izraela
Saar vo svojom príspevku na sieti X nazval tieto slová za „odporné“ a za „jasné podnecovanie ku genocíde“.
Autor TASR
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Berlín 5. júla (TASR) — Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľu označil za „úplne nevhodné“ nedávne vyjadrenia svojho tureckého náprotivku Hakana Fidana na adresu Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Reagoval tak na Fidanov rozhovor pre televíziu CNN Türk, v ktorom šéf tureckej diplomacie podľa anglického prekladu zverejneného vo štvrtok izraelským ministrom Gideonom Saarom na sociálnej sieti X uviedol, že politika a zmýšľanie Izraela sa „stali bremenom, ktoré už ľudstvo nedokáže zniesť“. Fidan tiež označil Izrael za jeden zo „spoločných problémov ľudstva“ a vyzval na vyvinutie tlaku na túto krajinu.
Saar vo svojom príspevku na sieti X nazval tieto slová za „odporné“ a za „jasné podnecovanie ku genocíde“.
Wadephul pre nemecký denník Bild uviedol, že Izrael je v regióne vystavený neustálym hrozbám a má právo i povinnosť chrániť svoje obyvateľstvo. Dodal, že pred dvojdňovým summitom NATO v Turecku, ktorý sa začne 7. júla, odcestuje do Izraela, kde sa stretne so Saarom.
Kritika zaznela aj od nemeckej opozičnej strany Ľavica (Die Linke). Jej parlamentná hovorkyňa pre zahraničnú politiku Cansu Özdemirová označila Fidanove slová za „dehumanizujúce a mimoriadne nebezpečné“.
Fidanove vyjadrenia boli reakciou na oficiálne uznanie genocídy Arménov v Osmanskej ríši zo strany Izraela. Turecko, ktoré je nástupníckym štátom ríše, označenie genocída odmieta. Turecká vláda považuje krok Izraela za akt politickej pomsty a odvádzanie pozornosti. Podľa tlačovej agentúry Anadolu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Izrael sa snaží „zakryť svoje vlastné zločiny“ a očierniť Turecko.
Reagoval tak na Fidanov rozhovor pre televíziu CNN Türk, v ktorom šéf tureckej diplomacie podľa anglického prekladu zverejneného vo štvrtok izraelským ministrom Gideonom Saarom na sociálnej sieti X uviedol, že politika a zmýšľanie Izraela sa „stali bremenom, ktoré už ľudstvo nedokáže zniesť“. Fidan tiež označil Izrael za jeden zo „spoločných problémov ľudstva“ a vyzval na vyvinutie tlaku na túto krajinu.
Saar vo svojom príspevku na sieti X nazval tieto slová za „odporné“ a za „jasné podnecovanie ku genocíde“.
Wadephul pre nemecký denník Bild uviedol, že Izrael je v regióne vystavený neustálym hrozbám a má právo i povinnosť chrániť svoje obyvateľstvo. Dodal, že pred dvojdňovým summitom NATO v Turecku, ktorý sa začne 7. júla, odcestuje do Izraela, kde sa stretne so Saarom.
Kritika zaznela aj od nemeckej opozičnej strany Ľavica (Die Linke). Jej parlamentná hovorkyňa pre zahraničnú politiku Cansu Özdemirová označila Fidanove slová za „dehumanizujúce a mimoriadne nebezpečné“.
Fidanove vyjadrenia boli reakciou na oficiálne uznanie genocídy Arménov v Osmanskej ríši zo strany Izraela. Turecko, ktoré je nástupníckym štátom ríše, označenie genocída odmieta. Turecká vláda považuje krok Izraela za akt politickej pomsty a odvádzanie pozornosti. Podľa tlačovej agentúry Anadolu turecký prezident Recep Tayyip Erdogan vyhlásil, že Izrael sa snaží „zakryť svoje vlastné zločiny“ a očierniť Turecko.