Wadephul: Palestínsky štát by mal vzniknúť ako výsledok rokovaní
Nemecký minister sa tak vyjadril pred spomínaným Valným zhromaždením, na ktorom Francúzsko plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát.
Autor TASR
Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opätovne potvrdil pozíciu Nemecka v súvislosti s uznaním palestínskej štátnosti. Berlín podľa neho neuzná Palestínsky štát, pokým Izraelčania a Palestínčania nedosiahnu dohodu o riešení v podobe dvoch štátov. Šéf nemeckej diplomacie zároveň vyzval na okamžitý začiatok úsilia o dosiahnutie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Pre Nemecko je uznanie Palestínskeho štátu pravdepodobnejšie až na konci tohto procesu,“ povedal Wadephul pred odchodom na Valné zhromaždenie OSN do New Yorku a konštatoval, že tento proces sa musí začať už teraz.
„Región v súčasnosti potrebuje okamžité prímerie, výrazne viac humanitárnej pomoci pre ľudí v Gaze a okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov,“ uviedol. Izraelský kroky v meste Gaza sú podľa Wadephula úplne zlým prístupom a akékoľvek kroky smerom k anexii okupovaného územia v rozpore s medzinárodným právom zároveň podkopávajú šance na trvalé riešenie konfliktu.
„Hoci sa to momentálne môže zdať vzdialené, vyjednané riešenie v podobe dvoch štátov je cestou, ako umožniť Izraelčanom a Palestínčanom žiť v pokoji, bezpečí a dôstojnosti,“ dodal.
Nemecký minister sa tak vyjadril pred spomínaným Valným zhromaždením, na ktorom Francúzsko plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát. V nedeľu tak urobili Austrália, Británia, Kanada a Portugalsko. Zámer uznať Palestínu ako štát vyjadrili aj Belgicko či Nový Zéland.
Wadephul sa podľa DPA v pondelok chystá zúčastniť na konferencii organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou o mierovom urovnaní izraelsko-palestínskeho konfliktu a implementácii riešenia založeného na existencii dvoch štátov.
Uznanie Palestínskeho štátu má za cieľ vytvoriť tlak na Izrael kvôli vojne v Pásme Gazy proti militantnému hnutiu Hamas, píše AFP. Táto takmer dva roky trvajúca vojny si vyžiadala životy viac ako 65.000 Palestínčanov a vyše 166.000 ľudí utrpelo zranenia. Vo vojnou zničenej palestínskej enkláve zároveň panuje hladomor, ktorý je oficiálne vyhlásený v meste Gaza, kde Izrael minulý týždeň spustil novú vojenskú ofenzívu s cieľom vojensky prevziať kontrolu nad týmto husto obývaným mestom. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHCR) navyše minulý týždeň uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu.
AFP konštatuje, že Nemecko sa vzhľadom na historickú zodpovednosť za holokaust rozhodlo, že podpora Izraelského štátu bude základom jeho zahraničnej politiky. Berlín je však v súčasnosti výrazne kritickejší voči izraelskej ofenzíve v meste Gaza.
