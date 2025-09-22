Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Wadephul: Palestínsky štát by mal vzniknúť ako výsledok rokovaní

Na snímke Johann Wadephul. Foto: TASR/AP

Nemecký minister sa tak vyjadril pred spomínaným Valným zhromaždením, na ktorom Francúzsko plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát.

Autor TASR
Berlín 22. septembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok opätovne potvrdil pozíciu Nemecka v súvislosti s uznaním palestínskej štátnosti. Berlín podľa neho neuzná Palestínsky štát, pokým Izraelčania a Palestínčania nedosiahnu dohodu o riešení v podobe dvoch štátov. Šéf nemeckej diplomacie zároveň vyzval na okamžitý začiatok úsilia o dosiahnutie dvojštátneho riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.

„Pre Nemecko je uznanie Palestínskeho štátu pravdepodobnejšie až na konci tohto procesu,“ povedal Wadephul pred odchodom na Valné zhromaždenie OSN do New Yorku a konštatoval, že tento proces sa musí začať už teraz.

„Región v súčasnosti potrebuje okamžité prímerie, výrazne viac humanitárnej pomoci pre ľudí v Gaze a okamžité a bezpodmienečné prepustenie rukojemníkov,“ uviedol. Izraelský kroky v meste Gaza sú podľa Wadephula úplne zlým prístupom a akékoľvek kroky smerom k anexii okupovaného územia v rozpore s medzinárodným právom zároveň podkopávajú šance na trvalé riešenie konfliktu.

„Hoci sa to momentálne môže zdať vzdialené, vyjednané riešenie v podobe dvoch štátov je cestou, ako umožniť Izraelčanom a Palestínčanom žiť v pokoji, bezpečí a dôstojnosti,“ dodal.

Nemecký minister sa tak vyjadril pred spomínaným Valným zhromaždením, na ktorom Francúzsko plánuje oficiálne uznať Palestínsky štát. V nedeľu tak urobili Austrália, Británia, Kanada a Portugalsko. Zámer uznať Palestínu ako štát vyjadrili aj Belgicko či Nový Zéland.

Wadephul sa podľa DPA v pondelok chystá zúčastniť na konferencii organizovanej Francúzskom a Saudskou Arábiou o mierovom urovnaní izraelsko-palestínskeho konfliktu a implementácii riešenia založeného na existencii dvoch štátov.

Uznanie Palestínskeho štátu má za cieľ vytvoriť tlak na Izrael kvôli vojne v Pásme Gazy proti militantnému hnutiu Hamas, píše AFP. Táto takmer dva roky trvajúca vojny si vyžiadala životy viac ako 65.000 Palestínčanov a vyše 166.000 ľudí utrpelo zranenia. Vo vojnou zničenej palestínskej enkláve zároveň panuje hladomor, ktorý je oficiálne vyhlásený v meste Gaza, kde Izrael minulý týždeň spustil novú vojenskú ofenzívu s cieľom vojensky prevziať kontrolu nad týmto husto obývaným mestom. Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHCR) navyše minulý týždeň uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v Pásme Gazy genocídu.

AFP konštatuje, že Nemecko sa vzhľadom na historickú zodpovednosť za holokaust rozhodlo, že podpora Izraelského štátu bude základom jeho zahraničnej politiky. Berlín je však v súčasnosti výrazne kritickejší voči izraelskej ofenzíve v meste Gaza.
