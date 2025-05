Wadephul:Pred rozhovormi v Turecku by malo Rusko pristúpiť na prímerie

Londýn 12. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok v Londýne vyzval Rusko na prímerie s Ukrajinou predtým, ako sa v Turecku potencionálne uskutočnia priame mierové rozhovory medzi oboma stranami konfliktu. Povedal to pred stretnutím ministrov zahraničných vecí skupiny Weimar+. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



„Bolo jasne povedané, že najskôr by malo platiť prímerie. Ukrajina je na to pripravená,“ povedal. „Nemecko teraz očakáva, že Rusko bude súhlasiť s prímerím a potom bude pripravené rokovať,“ dodal.



Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu navrhol uskutočnenie priamych rokovaní s Ukrajinou bez akýchkoľvek podmienok 15. mája v Istanbule. Podľa prezidenta chce Rusko „reštartovať“ mierové rozhovory, ktoré obe krajiny viedli v roku 2022. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval, že je pripravený sa tento týždeň v Turecku s Putinom osobne stretnúť. Vyzval ho však, aby sa Rusko pripojilo k 30-dňovému prímeriu navrhnutému spojencami Kyjeva, ktoré má začať platiť od pondelka 12. mája.



Na pondelkovom stretnutí Weimar+ sa okrem Wadephula zúčastnia šéfovia diplomacií EÚ, Británie, Francúzska, Talianska, Španielska, Poľska a Ukrajiny