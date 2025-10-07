< sekcia Zahraničie
Wadephul: Prímerie v Pásme Gazy by mohlo byť dosiahnuté do týždňa
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 7. októbra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok vyhlásil, že prímerie v Pásme Gazy a prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov hnutím Hamas by mohlo byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich dní. TASR o tom píše podľa správ magazínu Politico a tureckej agentúry Anadolu.
„Musíme dokončiť prvú fázu (mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa) tento týždeň, alebo najneskôr na začiatku budúceho týždňa,“ zdôraznil Wadephul. Prvá fáza podľa jeho slov zahŕňa prímerie, oslobodenie izraelských rukojemníkov a prepustenie palestínskych väzňov.
Nemecký minister, ktorý bol v Izraeli na rokovaniach so svojím náprotivkom Gideonom Saarom, tiež odmietol nedávne tvrdenia premiéra Benjamina Netanjahua, že Európa bola „neprítomná“ pri hľadaní riešenia vojny a že „podľahla palestínskemu terorizmu“.
„Európa je dôležitá — Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a oba štáty sú významné. Dôležitá je aj Európska únia ako celok,“ povedal Wadephul, pričom Nemecko podľa neho tiež zohráva aktívnu úlohu.
Šéf nemeckej diplomacie pripomenul svoje telefonáty s katarskými vládnymi predstaviteľmi a plánované stretnutie s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím. Práve Egypt a Katar sprostredkúvajú nepriame rozhovory medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa začali v pondelok. „Robím presne to, čo má robiť minister zahraničných vecí: budujem porozumenie, vymieňam si stanoviská, pomáham sprostredkovať a budujem mosty … či to nakoniec prinesie úspech, uvidíme, ale je mojou povinnosťou neustále sa o to snažiť,“ dodal Wadephul.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.
„Musíme dokončiť prvú fázu (mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa) tento týždeň, alebo najneskôr na začiatku budúceho týždňa,“ zdôraznil Wadephul. Prvá fáza podľa jeho slov zahŕňa prímerie, oslobodenie izraelských rukojemníkov a prepustenie palestínskych väzňov.
Nemecký minister, ktorý bol v Izraeli na rokovaniach so svojím náprotivkom Gideonom Saarom, tiež odmietol nedávne tvrdenia premiéra Benjamina Netanjahua, že Európa bola „neprítomná“ pri hľadaní riešenia vojny a že „podľahla palestínskemu terorizmu“.
„Európa je dôležitá — Spojené kráľovstvo a Francúzsko sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a oba štáty sú významné. Dôležitá je aj Európska únia ako celok,“ povedal Wadephul, pričom Nemecko podľa neho tiež zohráva aktívnu úlohu.
Šéf nemeckej diplomacie pripomenul svoje telefonáty s katarskými vládnymi predstaviteľmi a plánované stretnutie s egyptským ministrom zahraničných vecí Badrom Abdalátím. Práve Egypt a Katar sprostredkúvajú nepriame rozhovory medzi Izraelom a Hamasom, ktoré sa začali v pondelok. „Robím presne to, čo má robiť minister zahraničných vecí: budujem porozumenie, vymieňam si stanoviská, pomáham sprostredkovať a budujem mosty … či to nakoniec prinesie úspech, uvidíme, ale je mojou povinnosťou neustále sa o to snažiť,“ dodal Wadephul.
Americký prezident Donald Trump minulý týždeň predstavil 20-bodový mierový plán na ukončenie vojny v Pásme Gazy, ktorý zahŕňa správu tohto územia po vojne. Netanjahu s plánom súhlasil a Hamas v piatok oznámil, že akceptuje niektoré body, avšak o ďalších sú podľa neho potrebné rokovania. Ochotu vyjadril napríklad v súvislosti s prepustením všetkých izraelských rukojemníkov.