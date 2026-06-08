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Wadephul privítal vyhlásenie Iránu o konci útokov na Izrael
Wadephul zároveň vyzval vedenie v Teheráne, aby uplatnilo svoj vplyv na militantné hnutie Hizballáh v Libanone a dosiahlo tak ukončenie jeho útokov na Izrael.
Autor TASR
Berlín 8. júna (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok privítal vyhlásenie Iránu, podľa ktorého ukončuje svoje útoky na Izrael. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Dnešné vyhlásenie Iránu o zastavení útokov by mohlo byť krokom správnym smerom. Teraz to budeme pozorne sledovať, nakoľko je toto vyhlásenie dôveryhodné,“ uviedol šéf nemeckej diplomacie počas spoločného vystúpenia so svojou austrálskou rezortnou partnerkou Penny Wongovou v Berlíne.
Wadephul zároveň vyzval vedenie v Teheráne, aby uplatnilo svoj vplyv na militantné hnutie Hizballáh v Libanone a dosiahlo tak ukončenie jeho útokov na Izrael. „Ochota rokovať je predpokladom akéhokoľvek dlhodobého mieru,“ povedal Wadephul s tým, že nemecká vláda výslovne podporuje úsilie Spojených štátov o nájdenie diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe.
Apeloval pritom na „všetky zúčastnené strany, aby zabránili opätovnému prepuknutiu nepriateľských akcií“.
Vedenie iránskych ozbrojených síl už predtým vyhlásilo svoje útoky na Izrael za ukončené, pripomína DPA. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskôr povedal, že útoky odradili islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Irán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou.
„Dnešné vyhlásenie Iránu o zastavení útokov by mohlo byť krokom správnym smerom. Teraz to budeme pozorne sledovať, nakoľko je toto vyhlásenie dôveryhodné,“ uviedol šéf nemeckej diplomacie počas spoločného vystúpenia so svojou austrálskou rezortnou partnerkou Penny Wongovou v Berlíne.
Wadephul zároveň vyzval vedenie v Teheráne, aby uplatnilo svoj vplyv na militantné hnutie Hizballáh v Libanone a dosiahlo tak ukončenie jeho útokov na Izrael. „Ochota rokovať je predpokladom akéhokoľvek dlhodobého mieru,“ povedal Wadephul s tým, že nemecká vláda výslovne podporuje úsilie Spojených štátov o nájdenie diplomatického riešenia konfliktu na Blízkom východe.
Apeloval pritom na „všetky zúčastnené strany, aby zabránili opätovnému prepuknutiu nepriateľských akcií“.
Vedenie iránskych ozbrojených síl už predtým vyhlásilo svoje útoky na Izrael za ukončené, pripomína DPA. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu neskôr povedal, že útoky odradili islamskú republiku od ďalších úderov, čo viedlo k pozastaveniu nepriateľských akcií medzi týmito dvoma krajinami. Zároveň pohrozil, že ak Irán znova zaútočí, Izrael bude odpovedať silou.