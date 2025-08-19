< sekcia Zahraničie
Wadephul: Putin by mal súhlasiť s prímerím pred schôdzkou so Zelenským
Nemecký minister označil za kľúčový fakt, že sa s Trumpom dosiahla dohoda o účasti Spojených štátov na poskytovaní týchto bezpečnostných záruk.
Autor TASR
Tokio 19. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok žiadal, aby ruský prezident Vladimir Putin súhlasil s prímerím na Ukrajine ako podmienkou pre plánované bilaterálne stretnutie s jej prezidentom Volodymyrom Zelenským. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Niekto musí urobiť krok. A tým niekým je prezident Putin,“ uviedol Wadephul počas návštevy japonskej námornej základne v meste Jokosuka. Reagoval tak na pondelkové stretnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa, Zelenského a európskych lídrov.
Šéf nemeckej diplomacie konštatoval, že mierová dohoda si bude vyžadovať silné bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. „My a Američania sme pripravení ich poskytnúť... Jedna vec je tiež jasná: zbrane musia konečne stíchnuť,“ vyhlásil Wadephul.
„Spolu so Spojenými štátmi sme ako európski partneri pripravení poskytnúť tieto bezpečnostné záruky a zabezpečiť, aby boli účinné,“ odpovedal nemecký minister ma otázku, ako by takéto záruky mohli vyzerať.
Wadephul však zdôraznil, že Putin musí byť najprv ochotný „rokovania viesť skutočne vecne a predovšetkým súhlasiť s prímerím“. Bezpečnostné záruky musia byť dostatočne silné, aby sa Ukrajina mohla spoľahnúť, že bude v bezpečí a nebude opäť napadnutá. „Potom bude musieť veľmi starostlivo zvážiť, aké rokovania bude viesť a aký výsledok bude môcť akceptovať,“ pokračoval Wadephul.
Nemecký minister označil za kľúčový fakt, že sa s Trumpom dosiahla dohoda o účasti Spojených štátov na poskytovaní týchto bezpečnostných záruk. Spoluúčasť Washingtonu označil za základnú podmienku ich účinnosti.
Trump po pondelkových rokovaniach na svojej sociálnej sieti Truth Social oznámil, že začal s prípravami na bilaterálne stretnutie ukrajinského a ruského prezidenta. Po tomto stretnutí chce šéf Bieleho domu podľa vlastných slov s oboma lídrami absolvovať aj trojstrannú schôdzku.
