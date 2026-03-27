Wadephul: Putin dúfa, že vojna s Iránom odvedie pozornosť od Ukrajiny
Wadephul povedal, že medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať ešte užšie, keďže teraz čelí dvom vojnám, v ktorých Rusko a Irán úzko spolupracujú.
Autor TASR
Paríž 27. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin dúfa, že vojna na Blízkom východe odkloní pozornosť od jeho zločinov na Ukrajine, uviedol v piatok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Putin cynicky dúfa, že eskalácia napätia na Blízkom východe odkloní našu pozornosť od jeho zločinov na Ukrajine,“ povedal Wadephul počas stretnutia ministrov zahraničných vecí krajín zoskupenia G7 vo Francúzsku.
„Toto vypočítavé správanie nesmie uspieť,“ povedal a varoval, že akékoľvek ústupky v oblasti obranných schopností Ukrajiny by „hrali Putinovi do karát“.
Wadephul povedal, že medzinárodné spoločenstvo musí spolupracovať ešte užšie, keďže teraz čelí dvom vojnám, v ktorých Rusko a Irán úzko spolupracujú. „Veľmi jasne vidíme, ako úzko sú tieto dva konflikty prepojené. Rusko jednoznačne podporuje Irán (poskytovaním) informácii o potenciálnych cieľoch,“ povedal Wadephul.
„Musíme posilniť našu jednotu. Vzhľadom na to, že Irán a Rusko spolupracujú veľmi úzko, musíme držať ešte viac pohromade,“ dodal Wadephul.
Šéfka zahraničných vecí EÚ Kaja Kallasová vo štvrtok počas prvého dňa zasadnutia G7 obvinila Rusko, že Iránu vo vojne na Blízkom východe poskytuje spravodajské informácie na zabíjanie Američanov. Zároveň ho obvinila, že Teherán zásobuje dronmi, aby mohol „útočiť na susedné krajiny a tiež na americké vojenské základne“.
