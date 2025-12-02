Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 2. december 2025Meniny má Bibiana
< sekcia Zahraničie

Wadephul: Putin sa opakovane vyhýba mierovým rokovaniam s Ukrajinou

.
Na snímke z videa ruský prezident Vladimir Putin rozpráva počas jeho návštevy jedného z veliteľských stanovíšť Spojenej skupiny ruskej armády na neznámom mieste 1. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Jeho slová spochybňujú možné výsledky utorkového stretnutia Putina a špeciálneho vyslanca USA Steva Witkoffa.

Autor TASR
Berlín 2. decembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina, že si opakovane vymýšľa „výhovorky“ s cieľom vyhnúť sa mierovým rokovaniam s Ukrajinou. Jeho slová spochybňujú možné výsledky utorkového stretnutia Putina a špeciálneho vyslanca USA Steva Witkoffa, píše TASR podľa agentúry DPA.

„Vladimir Putin vždy hľadá nové výhovorky, prečo nechce rokovať,“ vyhlásil Wadephul počas stretnutia s egyptským rezortným partnerom Badrom Abdelattyom v Berlíne.

„Preto mám stále pochybnosti, či je skutočne pripravený o mieri vôbec hovoriť,“ dodal Wadephul.

Americký vyslanec Witkoff má v utorok v Moskve s ruským lídrom diskutovať o snahách ukončiť vojnu na Ukrajine. Fakt, že tieto rokovania sa vôbec konajú, naznačuje záujem Ruska „opäť zistiť, či je možné nejaké riešenie“, vyhlásil Wadephul.

Nemecký minister v utorok poďakoval administratíve amerického prezidenta Donalda Trumpa za úsilie ukončiť tento konflikt, súčasťou ktorého je podľa neho aj spomínané utorkové stretnutie v Moskve.

Wadephul ozrejmil, že v pondelok telefonoval s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom. Obaja sa zhodli, že „je čas na prímerie“ a zdôraznili podporu Kyjevu. Podľa Wadephula tiež diskutovali o tom, že koniec vojny musí viesť k trvalému mieru a bezpečnosti na Ukrajine, ako aj vo zvyšku Európy.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy