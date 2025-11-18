< sekcia Zahraničie
Wadephul: Rezolúcia o mierovom pláne pre Gazu je rozhodujúcim míľnikom
Rezolúcia BR OSN pripravuje cestu na implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy a dáva legitimitu mierovým silám, ktoré majú zabezpečiť a poskytnúť pomoc pre Pásmo Gazy, konštatoval.
Autor TASR
Berlín 18. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v utorok privítal rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) podporujúcu mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Pásmo Gazy. Pondelkové hlasovanie BR OSN označil za rozhodujúci míľnik. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Nemecko vždy jasne tvrdilo, že pre nás je táto rezolúcia rozhodujúcim kľúčom k mierovej budúcnosti zrovnoprávnenia medzi Izraelom a Palestínčanmi,“ povedal šéf nemeckej diplomacie počas návštevy Belehradu.
Rezolúcia BR OSN pripravuje cestu na implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy a dáva legitimitu mierovým silám, ktoré majú zabezpečiť a poskytnúť pomoc pre Pásmo Gazy, konštatoval. To by podľa neho malo prispieť k zaisteniu bezpečnosti, adekvátnym humanitárnym zásobám pre populáciu Pásma Gazy a nájdeniu počiatočného administratívneho riešenia pre región.
Nemecká vláda je podľa Wadephula pripravená podieľať sa na rekonštrukcii Gazy. Palestínska enkláva je po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas takmer celá zničená. Toto úsilie o bude zrejme viesť Egypt a dodal, že Nemecko čaká na pozvanie na konferenciu o rekonštrukciu.
Wadephul tiež tvrdí, že nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabali-Radovanová je pripravená odcestovať do Káhiry alebo prijať opatrenia s cieľom pomôcť posunúť veci vpred v Pásme Gazy. Zároveň vyzdvihol potrebu konštruktívnych rozhovorov na začatie mierovej koexistencie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.
„Nemecko vždy jasne tvrdilo, že pre nás je táto rezolúcia rozhodujúcim kľúčom k mierovej budúcnosti zrovnoprávnenia medzi Izraelom a Palestínčanmi,“ povedal šéf nemeckej diplomacie počas návštevy Belehradu.
Rezolúcia BR OSN pripravuje cestu na implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy a dáva legitimitu mierovým silám, ktoré majú zabezpečiť a poskytnúť pomoc pre Pásmo Gazy, konštatoval. To by podľa neho malo prispieť k zaisteniu bezpečnosti, adekvátnym humanitárnym zásobám pre populáciu Pásma Gazy a nájdeniu počiatočného administratívneho riešenia pre región.
Nemecká vláda je podľa Wadephula pripravená podieľať sa na rekonštrukcii Gazy. Palestínska enkláva je po dvoch rokoch vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas takmer celá zničená. Toto úsilie o bude zrejme viesť Egypt a dodal, že Nemecko čaká na pozvanie na konferenciu o rekonštrukciu.
Wadephul tiež tvrdí, že nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabali-Radovanová je pripravená odcestovať do Káhiry alebo prijať opatrenia s cieľom pomôcť posunúť veci vpred v Pásme Gazy. Zároveň vyzdvihol potrebu konštruktívnych rozhovorov na začatie mierovej koexistencie medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi.