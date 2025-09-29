< sekcia Zahraničie
Wadephul: Riešenie vojny medzi Izraelom a Hamasom je na dosah
Vojna v Pásme Gazy sa musí podľa slov nemeckého ministra zahraničných vecí skončiť a Hamas musí prepustiť rukojemníkov.
Autor TASR
Varšava 29. septembra (TASR) - Riešenie vojny v Pásme Gazy je na dosah, vyhlásil v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul na rokovaní Weimarského trojuholníka vo Varšave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Šéf nemeckej diplomacie na stretnutí s náprotivkami z Poľska, Francúzska a Ukrajiny vyzval Izrael a palestínsku militantnú skupinu Hamas, aby súhlasili s mierovým plánom, ktorý minulý týždeň predstavil americký prezident Donald Trump zástupcom arabských a moslimských štátov.
„Riešenie je na dosah,“ vyhlásil Wadephul. „Vyzývame všetky zúčastnené strany, aby mali teraz odvahu urobiť finálny rozhodujúci krok,“ uviedol.
Vojna v Pásme Gazy sa musí podľa slov nemeckého ministra zahraničných vecí skončiť a Hamas musí prepustiť rukojemníkov. Wadephul tvrdí, že nemecká vláda na tom v uplynulých mesiacoch tvrdo pracovala. „Teraz je čas otvoriť dvere pre dlhotrvajúci mier,“ konštatoval.
Nemecko je podľa DPA presvedčené, že mier nastane len na základe dohodnutého riešenia v podobe dvoch štátov a keď Hamas už nebude vládnuť v Pásme Gazy.
Trump sa má podľa plánu v pondelok v Bielom dome stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Očakáva sa, že mu predstaví spomínaný plán na ukončenie už takmer dva roky trvajúcej vojny v Pásme Gazy, ktorá si dosiaľ vyžiadala najmenej 66.055 obetí.
Šéf Bieleho domu pre portál Axios povedal, že rokovania o tomto pláne sú v záverečných fázach. V nedeľu naznačil možný prelom v kríze na Blízkom východe s vyhlásením, že existuje „skutočná šanca na úspech“. Na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že „všetci sa zhodli na niečom výnimočnom“.
