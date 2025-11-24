< sekcia Zahraničie
Wadephul: Rozhovory v Ženeve boli rozhodujúcim úspechom pre Európanov
V Ženeve v nedeľu v rôznych formátoch rokovali zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, EÚ, Ukrajiny a USA o 28-bodovom mierovom pláne Washingtonu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 24. novembra (TASR) – V snahách o vypracovanie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine nastal pokrok, uviedol v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Z pôvodného amerického plánu boli podľa neho vyňaté všetky otázky, ktoré sa týkajú Európy a NATO, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„To je rozhodujúci úspech, ktorý sme včera dosiahli,“ povedal Wadephul pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk v súvislosti s rozhovormi Spojených štátov a Ukrajiny.
V Ženeve v nedeľu v rôznych formátoch rokovali zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, EÚ, Ukrajiny a USA o 28-bodovom mierovom pláne Washingtonu. USA a Ukrajina vypracovali aktualizovanú verziu návrhu a šéf americkej diplomacie Marco Rubio hovoril o „obrovskom pokroku“ s tým, že zvyšné sporné otázky sa dajú vyriešiť. Detaily o nich neposkytol.
Wadephul sa k podobnostiam tiež odmietol vyjadriť. Je však podľa neho jasné, že nič nemožno dohodnúť bez vedomia Európanov a Ukrajincov. Musí sa zaistiť zachovanie zvrchovanosti Ukrajiny, ktorá sama rozhodne, kedy a aké ústupky urobí, zdôraznil.
Jedným z najviac problematických bodov je otázka možného odstúpenia územia, uviedo Wadephul. Frontová línia musí byť východiskovým, nie koncovým bodom rokovaní, doplnil s tým, že obe strany konfliktu by napokon mali dosiahnuť dohodu, ale Rusko musí ako iniciátor vojny niesť dôsledky.
„To je rozhodujúci úspech, ktorý sme včera dosiahli,“ povedal Wadephul pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk v súvislosti s rozhovormi Spojených štátov a Ukrajiny.
V Ženeve v nedeľu v rôznych formátoch rokovali zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, EÚ, Ukrajiny a USA o 28-bodovom mierovom pláne Washingtonu. USA a Ukrajina vypracovali aktualizovanú verziu návrhu a šéf americkej diplomacie Marco Rubio hovoril o „obrovskom pokroku“ s tým, že zvyšné sporné otázky sa dajú vyriešiť. Detaily o nich neposkytol.
Wadephul sa k podobnostiam tiež odmietol vyjadriť. Je však podľa neho jasné, že nič nemožno dohodnúť bez vedomia Európanov a Ukrajincov. Musí sa zaistiť zachovanie zvrchovanosti Ukrajiny, ktorá sama rozhodne, kedy a aké ústupky urobí, zdôraznil.
Jedným z najviac problematických bodov je otázka možného odstúpenia územia, uviedo Wadephul. Frontová línia musí byť východiskovým, nie koncovým bodom rokovaní, doplnil s tým, že obe strany konfliktu by napokon mali dosiahnuť dohodu, ale Rusko musí ako iniciátor vojny niesť dôsledky.