Wadephul: Rozhovory v Ženeve boli rozhodujúcim úspechom pre Európanov

Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul počas tlačovej konferencie. Foto: TASR/AP

V Ženeve v nedeľu v rôznych formátoch rokovali zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, EÚ, Ukrajiny a USA o 28-bodovom mierovom pláne Washingtonu.

Autor TASR
Berlín 24. novembra (TASR) – V snahách o vypracovanie mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine nastal pokrok, uviedol v pondelok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Z pôvodného amerického plánu boli podľa neho vyňaté všetky otázky, ktoré sa týkajú Európy a NATO, informuje TASR podľa agentúry DPA.

To je rozhodujúci úspech, ktorý sme včera dosiahli,“ povedal Wadephul pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk v súvislosti s rozhovormi Spojených štátov a Ukrajiny.

V Ženeve v nedeľu v rôznych formátoch rokovali zástupcovia Británie, Francúzska, Nemecka, Talianska, EÚ, Ukrajiny a USA o 28-bodovom mierovom pláne Washingtonu. USA a Ukrajina vypracovali aktualizovanú verziu návrhu a šéf americkej diplomacie Marco Rubio hovoril o „obrovskom pokroku“ s tým, že zvyšné sporné otázky sa dajú vyriešiť. Detaily o nich neposkytol.

Wadephul sa k podobnostiam tiež odmietol vyjadriť. Je však podľa neho jasné, že nič nemožno dohodnúť bez vedomia Európanov a Ukrajincov. Musí sa zaistiť zachovanie zvrchovanosti Ukrajiny, ktorá sama rozhodne, kedy a aké ústupky urobí, zdôraznil.

Jedným z najviac problematických bodov je otázka možného odstúpenia územia, uviedo Wadephul. Frontová línia musí byť východiskovým, nie koncovým bodom rokovaní, doplnil s tým, že obe strany konfliktu by napokon mali dosiahnuť dohodu, ale Rusko musí ako iniciátor vojny niesť dôsledky.
