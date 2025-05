Wadephul súhlasí s výdavkami na obranu vo výške päť percent HDP

Antalya 15. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul vo štvrtok podporil výzvu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý tento rok navrhol, aby členské štáty NATO v budúcnosti investovali do svojej obrany päť percent svojho HDP. Drastické zvýšenie obranných výdavkov je podľa šéfa nemeckej diplomacie nevyhnutné. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Wadepuhl sa tak vyjadril po stretnutí s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom popri neformálnom zasadnutí šéfov diplomacií členských štátov NATO v tureckej Antalyi.



Washington tento rok vyzval aliančných spojencov, aby sa na nadchádzajúcom júnovom samite NATO v Haagu dohodli na novom cieli obranných výdavkov až päť percent HDP. Aktuálne musia členovia NATO do svojej obrany dávať minimálne dve percentá svojho HDP, hoci viaceré členské štáty stále túto svoju povinnosť nedodržiavajú.



Päť percent HDP na obranu v súčasnosti nevynakladajú ani Spojené štáty alebo iný členský štát. Najbližšie k tomuto cieľu je Poľsko, ktoré by tento rok chcelo na obranu minúť 4,7 percenta HDP.



Nemecko v súčasnosti vynakladá na obranu len mierne nad dve percentá svojho HDP. Nemecký kancelár Friedrich Merz minulý týždeň uviedol, že každý ďalší percentuálny bod by znamenal ročné výdavky vo výške 45 miliárd eur.