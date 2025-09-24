< sekcia Zahraničie
Wadephul tvrdí, že ďalšie opatrenia voči Izraelu nie sú potrebné
Európska komisia minulý týždeň navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy.
Autor TASR
Berlín 24. septembra (TASR) - Ďalšie opatrenia voči Izraelu nie sú potrebné, vyhlásil v stredu nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Postoj Berlína sa podľa agentúry DPA naďalej vzďaľuje od jeho západných partnerov, informuje TASR.
„Budúci týždeň sa na to znova pozrieme, ale v tomto momente verím, že sme dosiaľ prijali efektívne opatrenia a ďalšie opatrenia nie sú potrebné,“ povedal Wadephul pre rozhlas Deutschlandfunk.
Európska komisia minulý týždeň navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy. Jeho súčasťou je pozastavenie niektorých ustanovení v oblasti voľného obchodu alebo uvalenie sankcií na izraelských krajne pravicových ministrov Becalela Smotriča a Itamara Ben Gvira, tiež na násilných izraelských osadníkov a členov palestínskeho militantného hnutia Hamas.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v auguste oznámil, že Nemecko dočasne zakáže svojim spoločnostiam dodávať do Izraela vojenské vybavenie, ktoré by sa mohlo použiť vo vojne v palestínskej enkláve. Týmto krokom Merz reagoval na plánované prevzatie kontroly Izraela nad mestom Gaza, kde izraelské sily minulý týždeň spustili novú ofenzívu. Od jej začiatku utiekli z tohto mesta státisíce ľudí, zatiaľ čo humanitárne organizácie upozorňujú na katastrofálne podmienky pre civilistov.
V uplynulých dňoch viaceré krajiny vrátane Británie, Kanady, Francúzska či Austrálie uznali Palestínsky štát. Avšak Nemecko a Taliansko naďalej odmietajú pristúpiť k takémuto kroku. Šéf nemeckej diplomacie v pondelok povedal, že Berlín neuzná Palestínsky štát, pokým Izraelčania a Palestínčania nedosiahnu dohodu o riešení v podobe dvoch štátov. Jednostranné uznanie palestínskej štátnosti podľa Wadephula „iba zatvrdzuje izraelský postoj“.
