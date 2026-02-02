< sekcia Zahraničie
Wadephul: USA sú Nemecku napriek nezhodám stále bližšie ako Čína
Predstavitelia vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovali európske krajiny za nízke výdavky na obranu a prílišnú závislosť od USA.
Autor TASR
Singapur 2. februára (TASR) - Vzdialenosť Nemecka od Spojených štátov a Číny nie je rovnaká a vždy bude bližšie k Washingtonu napriek nedávnym nezhodám, vyhlásil minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok v Singapure. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Šéf nemeckej diplomacie počas prednášky Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie v Singapure zdôraznil, že Spojené štáty sú aj naďalej najdôležitejším partnerom Európy. Nemecko a Európa sú podľa jeho slov od USA závislé v otázke bezpečnosti, hoci ich nedávne spory „odcudzili“.
Predstavitelia vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovali európske krajiny za nízke výdavky na obranu a prílišnú závislosť od USA. „Utekať s otvorenou náručou za (čínskym prezidentom) Si Ťin-pchingom a tvrdiť, že tak zmiznú všetky naše problémy, nie je správne riešenie,“ povedal Wadephul. Západné krajiny ako Kanada a Spojené kráľovstvo uzatvárajú obchodné dohody s Čínou a vzpierajú sa tak kritike z USA.
Trumpova neoblomnosť v otázke získania kontroly nad dánskym autonómnym ostrovom Grónsko, ktorý Spojené štáty podľa jeho slov potrebujú v záujme národnej bezpečnosti, narušila transatlantické vzťahy. Šéf Bieleho domu už vylúčil, že by si ostrov podmanil silou, a stiahol hrozby o uvalení ďalších ciel na krajiny, ktoré odmietli americkú správu Grónska.
Wadephul uviedol, že jednotná európska odpoveď na snahy USA ukazuje, že Európa dokáže byť úspešná pri hájení svojich záujmov, ak si jasne stanoví svoje hranice. Takisto povedal, že dohody Európskej únie o voľnom obchode sú „dôležitým stavebným kameňom pre voľný obchod založený na pravidlách v čase zvýšeného protekcionizmu a rozdrobenia“. Európska únia už pracuje na „rýchlom uzavretí“ ďalších dohôd o voľnom obchode v ázijsko-tichomorskom regióne s krajinami ako sú Malajzia, Thajsko, Filipíny či Austrália, dodal.
Šéf nemeckej diplomacie počas prednášky Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie v Singapure zdôraznil, že Spojené štáty sú aj naďalej najdôležitejším partnerom Európy. Nemecko a Európa sú podľa jeho slov od USA závislé v otázke bezpečnosti, hoci ich nedávne spory „odcudzili“.
Predstavitelia vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizovali európske krajiny za nízke výdavky na obranu a prílišnú závislosť od USA. „Utekať s otvorenou náručou za (čínskym prezidentom) Si Ťin-pchingom a tvrdiť, že tak zmiznú všetky naše problémy, nie je správne riešenie,“ povedal Wadephul. Západné krajiny ako Kanada a Spojené kráľovstvo uzatvárajú obchodné dohody s Čínou a vzpierajú sa tak kritike z USA.
Trumpova neoblomnosť v otázke získania kontroly nad dánskym autonómnym ostrovom Grónsko, ktorý Spojené štáty podľa jeho slov potrebujú v záujme národnej bezpečnosti, narušila transatlantické vzťahy. Šéf Bieleho domu už vylúčil, že by si ostrov podmanil silou, a stiahol hrozby o uvalení ďalších ciel na krajiny, ktoré odmietli americkú správu Grónska.
Wadephul uviedol, že jednotná európska odpoveď na snahy USA ukazuje, že Európa dokáže byť úspešná pri hájení svojich záujmov, ak si jasne stanoví svoje hranice. Takisto povedal, že dohody Európskej únie o voľnom obchode sú „dôležitým stavebným kameňom pre voľný obchod založený na pravidlách v čase zvýšeného protekcionizmu a rozdrobenia“. Európska únia už pracuje na „rýchlom uzavretí“ ďalších dohôd o voľnom obchode v ázijsko-tichomorskom regióne s krajinami ako sú Malajzia, Thajsko, Filipíny či Austrália, dodal.