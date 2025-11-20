< sekcia Zahraničie
Wadephul: USA súhlasili, že Európa musí zohrávať úlohu v rokovaniach
Nemecký minister zahraničia to uviedol v čase, keď médiá informujú o podrobnostiach nového 28-bodového mierového plánu z dielne USA, ktoré jeho prípravu konzultovali s Ruskom.
Autor TASR
Berlín 20. novembra (TASR) - Európa musí zohrávať rolu pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine, vyplýva to zo štvrtkového telefonátu nemeckého ministra zahraničia Johanna Wadephula s osobitným vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa Steveom Witkoffom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Diskutovali sme o prebiehajúcich snahách o ukončenie ruskej agresívnej vojny proti Ukrajine a tým aj o ukončení nesmierneho ľudského utrpenia,“ uviedol Wadephul. „Obaja kolegovia zdôraznili význam úzkej spolupráce s Nemeckom a našimi európskymi partnermi, ktorú napĺňame na všetkých úrovniach,“ stálo vo vyhlásení.
Nemecký minister zahraničia to uviedol v čase, keď médiá informujú o podrobnostiach nového 28-bodového mierového plánu z dielne USA, ktoré jeho prípravu konzultovali s Ruskom. Plán tento týždeň schválil Trump a podľa zdroja agentúry AFP zahŕňa územné ústupky Ukrajiny v prospech Ruska a výrazné zníženie veľkosti ukrajinskej armády výmenou za bezpečnostné záruky USA.
Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok vyhlásila, že Kyjev a Európa musia byť zapojení do akéhokoľvek mierového plánu pre Ukrajinu.
