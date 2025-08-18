< sekcia Zahraničie
Wadephul v Japonsku ocenil spoločné vzťahy oboch krajín
Autor TASR
Tokio 18. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v pondelok počas návštevy Japonska zdôraznil dôležitosť úzkej spolupráce s podobne zmýšľajúcimi partnermi Nemecka, predovšetkým uprostred vojen na Ukrajine či v Pásme Gazy, ako aj meniacich sa vzťahov so Spojenými štátmi. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Wadephul sa na začiatku návštevy stretol v Tokiu s japonským ministrom zahraničných vecí Takešim Iwajaom a Japonsko označil za „prémiového partnera“ Nemecka v Ázii.
Nemecko spája s Japonskom „dlhoročné, hlboké priateľstvo a úzka spolupráca“ so spoločnými hodnotami a záujmami, vyhlásil Wadephul. Dodal, že zdôraznenie tohto faktu v čase kríz a konfliktov má osobitný význam.
Šéf nemeckej diplomacie zároveň poznamenal, že tradiční spojenci Nemecka, ako sú USA, zostávajú dôležití, no v súčasnosti čelia novým výzvam. Vojny na Ukrajine, v Gaze a potenciálne jadrové zbrojenie Iránu „zdôrazňujú, že užšia spolupráca medzi priateľmi a prirodzenými spojencami je čoraz dôležitejšia“, dodal Wadephul.
Japonský minister zdôraznil pokračujúci tlak na medzinárodný poriadok a rovnako vyzdvihol rastúci význam spolupráce medzi Japonskom a Nemeckom, poprednými hospodárskymi veľmocami v Ázii a Európe.
DPA pripomína, že Wadephul sa počas svojej návštevy stretne aj s japonským premiérom Šigeru Išibom a viacerými ďalšími ministrami. Plánuje tiež predniesť prejav v nadácii za mier.
