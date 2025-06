Wadephul v Kyjeve: Putin si chce podmaniť celú Ukrajinu

Kyjev 30. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin si podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula chce podmaniť celú Ukrajinu. Wadephul to uviedol počas pondelňajšej návštevy Kyjeva, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



„Putin si chce podmaniť celú Ukrajinu a zároveň šíriť strach naprieč Európou,“ uviedol minister s tým, že Putinova „údajná ochota rokovať je len navonok“. Šéf nemeckej diplomacie v Kyjeve počas návštevy miesta jedného z ruských útokov vyhlásil, že Berlín vyčlenil ďalšie dve miliardy eur na nákup protivzdušnej obrany a munície.



Wadephul na tlačovej konferencii vystúpil spolu s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Andrijom Sybihom. Ten obvinil Rusko zo zintenzívnenia leteckých úderov s cieľom „podporovať paniku a ovplyvňovať tak nálady obyvateľstva“. „Aby sme tomu predišli, kľúčové sú nepochybne systémy protivzdušnej obrany. Sme vďační našim nemeckým priateľom za ich bezprecedentnú pomoc pri posilňovaní našej vzdušnej obrany,“ dodal Sybiha.



Wadephul sa spoločne so zástupcami nemeckého obranného priemyslu stretne aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Chceme vytvoriť nové spoločné podniky, aby Ukrajina mohla rýchlejšie a viac vyrábať pre vlastnú obranu, pretože vaše potreby sú obrovské,“ dodal šéf nemeckej diplomacie.



Kyjev a jeho spojenci Rusko obviňujú zo sabotovania diplomatických snáh, ktoré v posledných týždňoch uviazli na mŕtvom bode aj napriek želaniu amerického prezidenta Donalda Trumpa dosiahnuť rýchlu mierovú dohodu.