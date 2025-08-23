< sekcia Zahraničie
Wadephul v pondelok navštívi Chorvátsko
Autor TASR
Berlín/Záhreb 23. augusta (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul navštívi v pondelok Chorvátsko, informovalo v sobotu nemecké veľvyslanectvo v Záhrebe. S tamojšími predstaviteľmi bude rokovať o Ukrajine, bezpečnosti, obrane a obchode, píše TASR podľa správy agentúry Hina.
Chorvátsko je pre Nemecko dôležitým partnerom v rámci Európskej únie (EÚ) aj NATO. Wadephul preto so svojimi chorvátskymi náprotivkami prerokuje celý rad otázok, od spoločnej podpory Ukrajiny cez európsku bezpečnosť a obranu až po obchodnú politiku EÚ, potvrdilo nemecké veľvyslanectvo v Záhrebe.
Dodalo, že Chorvátsko je „kľúčovým partnerom“ Berlína v otázkach rozširovania EÚ. „Skúsenosti Chorvátska ako najmladšieho členského štátu EÚ sú nevyhnutné v procese prijatia krajín západného Balkánu,“ uvádza sa v stanovisku veľvyslanectva.
Wadephul počas návštevy prednesie úvodný prejav na konferencii veľvyslancov, konzulov a vojenských diplomatov Chorvátskej republiky. Prijme ho aj premiér Andrej Plenkovič a stretne sa aj s ministrom zahraničných vecí Gordanom Grličom Radmanom.
