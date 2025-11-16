< sekcia Zahraničie
Wadephul v rámci cesty po západnom Balkáne pricestoval do Bosny
Z Bosny a Hercegoviny sa Wadephul v pondelok presunie do Čiernej Hory a Albánska, večer odletí do Srbska. V utorok plánuje navštíviť Kosovo a pokračovať do Severného Macedónska.
Autor TASR
Berlín 16. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľu odštartoval turné po šiestich krajinách západného Balkánu návštevou Bosny a Hercegoviny. Turné sa zameriava na dlhodobý proces vstupu západobalkánskych štátov do Európskej únie, ktorý sa v niektorých krajinách ťahá už desaťročia. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry DPA.
Hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí uviedol, že Nemecko je už dlho blízkym partnerom západného Balkánu na jeho ceste k európskej integrácii. „Pre nás je jedna vec istá - západný Balkán je súčasťou európskej rodiny,“ povedal hovorca.
V roku 2003 Únia odsúhlasila, že krajiny západného Balkánu sa budú môcť stať jej členmi po tom, ako dokončia rad reforiem.
V súčasnosti sa jednotlivé štáty nachádzajú v rôznych fázach pristúpenia k členstvu v EÚ, pričom rastie frustrácia z dlhotrvajúceho procesu. Európska únia sa obáva, že by to mohlo niektoré štáty podnietiť k tomu, aby sa obrátili na jej politických rivalov, ako sú Čína a Rusko.
V nedeľu sa Wadephul plánuje stretnúť s tromi členmi prezidentskej rady Bosny a Hercegoviny, ktorá sa skladá zo zástupcov bosnianskeho (moslimského), srbského a chorvátskeho etnika, v hlavnom meste krajiny Sarajevo.
Wadephul sa má tiež stretnúť s Christianom Schmidtom, vysokým predstaviteľom medzinárodného spoločenstva pre Bosnu a Hercegovinu podľa Daytonskej mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila trojročnú občiansku vojnu.
