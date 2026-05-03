Nedela 3. máj 2026Meniny má Galina
Wadephul v telefonáte s Arákčím žiadal otvorenie Hormuzského prielivu

Na snímke Johann Wadephul. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Berlín 3. mája (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v nedeľu oznámil, že telefonoval so svojim iránskym rezortným partnerom Abbásom Arákčím. V rozhovore Teherán vyzval, aby opätovne otvoril Hormuzský prieliv a vzdal sa svojho programu na výrobu jadrových zbraní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V telefonickom rozhovore s Arákčím som zdôraznil: Nemecko podporuje riešenie prostredníctvom rokovaní,“ uviedol Wadephul na platforme X.

„Ako blízky spojenec USA zdieľame ten istý cieľ: Irán sa musí úplne a overiteľne vzdať jadrových zbraní a okamžite otvoriť Hormuzský prieliv, ako to požaduje aj (americký minister zahraničných vecí) Marco Rubio,“ dodal v príspevku.

Konflikt na Blízkom východe pozastavilo 8. apríla dohodnuté prímerie. Delegácie oboch strán však zatiaľ absolvovali iba jedno kolo rokovaní o trvalejšom mieri.

Teherán od začiatku vojny so Spojenými štátmi a Izraelom výrazne obmedzil tranzit cez Hormuzský prieliv, čo spôsobilo rast cien energií. Washington na Teherán zase uvalil 13. apríla námornú blokádu s cieľom odrezať Irán od príjmov z ropy, pripomína AFP.

Irán vo štvrtok večer prostredníctvom sprostredkovateľov z Pakistanu predložil Spojeným štátom nový návrh na ukončenie vojny. Americký prezident Donald Trump v noci na nedeľu potvrdil, že ho posúdi, no spochybnil jeho prijatie a varoval, že stále existuje možnosť obnovenia útokov na islamskú republiku.

Vysokopostavený iránsky predstaviteľ v sobotu upozornil, že návrh Teheránu by znovu otvoril lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a ukončil blokádu iránskych prístavov, pričom rokovania o jadrovom programe by odsunul na neskôr.
