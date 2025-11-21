< sekcia Zahraničie
Wadephul vníma plán USA pre Ukrajinu ako zoznam otázok
Americký návrh predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul v piatok uviedol, že nepovažuje americký mierový návrh za skutočný plán na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, ale za zoznam otázok, ktoré je potrebné naliehavo prerokovať medzi Ukrajinou a Ruskom. Povedal to novinárom v Bruseli, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Nemecké stanovisko je stanoviskom Európy, čo znamená, že podporujeme Ukrajinu,“ vyhlásil Wadephul s tým, že Ukrajina sama rozhodne, aké prípadné kompromisy urobí. Rovnako však podľa neho bude musieť podobné rozhodnutia učiniť aj Rusko. Nemecko chce podľa Wadephula zabezpečiť, aby Ukrajina o bodoch, ktoré sa spomínajú v návrhu, mohla rokovať zo silnej vyjednávacej pozície.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová v piatok vyhlásila, že EÚ by podporila akýkoľvek mierový plán, pokiaľ prinesie trvalý a spravodlivý mier a ak sa na ňom bude podieľať Ukrajina a EÚ.
„Pokiaľ ide o mierový plán, ktorý bol predložený prezidentovi Zelenskému, vždy sme tvrdili, že aby akýkoľvek plán fungoval, musí počítať s Ukrajinou a Európanmi,“ uviedla Kallasová v Bruseli.
Americký návrh podporovaný prezidentom USA Donaldom Trumpom a zverejnený agentúrami predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že ukrajinská armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov.
Podľa plánu by Ruskom okupovaný Krymský polostrov a ukrajinské oblasti Donecká a Luhanská boli uznané za de facto ruské územie. Ukrajina by sa tiež musela ústavným dekrétom vzdať ambície vstúpiť do NATO a zostať krajinou bez jadrových zbraní. Mohla by sa však uchádzať o členstvo v EÚ. Na ochranu Ukrajiny by boli v Poľsku rozmiestnené stíhačky európskych štátov, ale na samotnom ukrajinskom území by nemali byť dislokované žiadne jednotky NATO.
Počíta tiež s tým, že NATO by sa nerozšírilo o ďalšie krajiny, a zaväzuje Spojené štáty a ich európskych spojencov k tomu, aby poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky porovnateľné s garanciami Aliancie a reagovali na akékoľvek budúce útoky.
Agentúra DPA píše, že obsah plánu je podľa médií založený predovšetkým na ruských pozíciách, čo znamená, že Kyjev ho pravdepodobne odmietne.
